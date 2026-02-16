Hoàng Mập đón Tết ở dinh thự 10 phòng ngủ

Đây là năm đầu tiên diễn viên Hoàng Mập cùng gia đình đón Tết tại Di Linh, Lâm Đồng. Dinh thự ở Lâm Đồng được diễn viên xây trên mảnh đất rộng khoảng 10.000 m2. Nghệ sĩ xây 4 khu nhà với 10 phòng ngủ và phần lớn diện tích là làm vườn. Gia đình anh chuyển về đây sinh sống từ tháng 1. Trên trang cá nhân, diễn viên khoe mâm cơm cúng ngày 29 Tết và hình ảnh cùng người thân cắm hoa đào, trang trí khuôn viên dinh thự.
Vân Dung chia sẻ hình ảnh chị chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. Nữ nghệ sĩ hài hước viết thêm: “Nhà nhà dọn dẹp đón xuân. Mình dọn nhà xong muốn dọn luôn sang nhà khác ở. Đầu năm đặt mục tiêu sống lành mạnh, nhưng biết bao món ngon ngày Tết lại liên tục thử thách ý chí. Vậy bây giờ em biết phải làm gì”.
Mâm cơm ngày cuối năm của gia đình Hoàng Yến Chibi có những món ăn quen thuộc như nem, tôm, canh, bánh chưng... Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đón Tết cùng mẹ và gia đình cậu mợ.
Diễn viên Hữu Châu tâm sự niềm vui của ngày Tết là nhìn ngắm bàn thờ do chính tay mình chưng dọn dâng cúng. “Ngộ cái là mấy mươi năm nay, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tận cùng của sự đói nghèo, những ngày Tết vẫn ráng để bàn thờ ông bà được đẹp và đủ đầy. Hữu Châu giỏi quá ha”, diễn viên bày tỏ.
Đang bận rộn quảng bá bộ phim mới Báu vật trời cho, Tuấn Trần vẫn dành ngày cuối năm bên gia đình. Anh cùng người thân chuẩn bị mâm cơm với những món ăn quen thuộc của ngày Tết.
MC Vân Hugo có bữa cơm ấm cúng vào ngày cuối cùng của năm bên những người thân yêu nhất. MC tâm sự với cô không điều gì đáng quý bằng việc được đoàn viên trong ngày Tết Nguyên đán.
