Hoàng Mập đón Tết ở dinh thự 10 phòng ngủ

  • Thứ hai, 16/2/2026 16:25 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, nhiều sao Việt dành thời gian cho gia đình. Họ cùng nhau làm mâm cơm cúng với mong ước được đón năm Bính Ngọ thuận hòa, bình an.

Hoang Map anh 1Hoang Map anh 2

Đây là năm đầu tiên diễn viên Hoàng Mập cùng gia đình đón Tết tại Di Linh, Lâm Đồng. Dinh thự ở Lâm Đồng được diễn viên xây trên mảnh đất rộng khoảng 10.000 m2. Nghệ sĩ xây 4 khu nhà với 10 phòng ngủ và phần lớn diện tích là làm vườn. Gia đình anh chuyển về đây sinh sống từ tháng 1. Trên trang cá nhân, diễn viên khoe mâm cơm cúng ngày 29 Tết và hình ảnh cùng người thân cắm hoa đào, trang trí khuôn viên dinh thự.

Hoang Map anh 3

Vân Dung chia sẻ hình ảnh chị chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. Nữ nghệ sĩ hài hước viết thêm: “Nhà nhà dọn dẹp đón xuân. Mình dọn nhà xong muốn dọn luôn sang nhà khác ở. Đầu năm đặt mục tiêu sống lành mạnh, nhưng biết bao món ngon ngày Tết lại liên tục thử thách ý chí. Vậy bây giờ em biết phải làm gì”.
Hoang Map anh 4

Mâm cơm ngày cuối năm của gia đình Hoàng Yến Chibi có những món ăn quen thuộc như nem, tôm, canh, bánh chưng... Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đón Tết cùng mẹ và gia đình cậu mợ.
Hoang Map anh 5

Diễn viên Hữu Châu tâm sự niềm vui của ngày Tết là nhìn ngắm bàn thờ do chính tay mình chưng dọn dâng cúng. “Ngộ cái là mấy mươi năm nay, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tận cùng của sự đói nghèo, những ngày Tết vẫn ráng để bàn thờ ông bà được đẹp và đủ đầy. Hữu Châu giỏi quá ha”, diễn viên bày tỏ.
Hoang Map anh 6

Đang bận rộn quảng bá bộ phim mới Báu vật trời cho, Tuấn Trần vẫn dành ngày cuối năm bên gia đình. Anh cùng người thân chuẩn bị mâm cơm với những món ăn quen thuộc của ngày Tết.

Hoang Map anh 7

MC Vân Hugo có bữa cơm ấm cúng vào ngày cuối cùng của năm bên những người thân yêu nhất. MC tâm sự với cô không điều gì đáng quý bằng việc được đoàn viên trong ngày Tết Nguyên đán.

Những phiên chợ đặc biệt ngày Tết

Trong bài Những phiên chợ đặc biệt trong dịp Tết đăng Tạp chí Bách Khoa, học giả Toán Ánh giới thiệu một số phiên chợ đầu xuân. Làng Mỹ Lợi thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Phiên chợ thịt heo vào các ngày 29 và 30 cuối năm không họp tại chợ mà họp tại những chòi cao mới được cất lên, độ khoảng ba chục chời ở nơi đất trống đầu chợ, là những quán bán thịt heo. Bao nhiêu heo lớn trong làng đều được đem mổ thịt để bán.

Ảnh: FBNV

