Hoàng Mập đón Tết ở dinh thự 10 phòng ngủ

Đây là năm đầu tiên diễn viên Hoàng Mập cùng gia đình đón Tết tại Di Linh, Lâm Đồng. Dinh thự ở Lâm Đồng được diễn viên xây trên mảnh đất rộng khoảng 10.000 m2. Nghệ sĩ xây 4 khu nhà với 10 phòng ngủ và phần lớn diện tích là làm vườn. Gia đình anh chuyển về đây sinh sống từ tháng 1. Trên trang cá nhân, diễn viên khoe mâm cơm cúng ngày 29 Tết và hình ảnh cùng người thân cắm hoa đào, trang trí khuôn viên dinh thự.