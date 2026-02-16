Thảo Vân đưa con trai tới thăm Công Lý

Thảo Vân và Công Lý ly hôn năm 2010. Suốt nhiều năm qua, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên thăm hỏi nhau.

Mới đây, chị Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý - chia sẻ hình ảnh MC Thảo Vân tới thăm gia đình vào 28 Tết Bính Ngọ. Tít - con trai của Công Lý và Thảo Vân - cũng có mặt.

Kèm theo hình ảnh, Ngọc Hà chia sẻ: “Demo bức ảnh chụp chị Vân và ‘Bé Lý’. Dạo này bé Lý béo, mà ai chê là dỗi đấy. Bức ảnh Hà chụp rất chi có tâm. Đây là Gặp nhau cuối năm của gia đình Công Lý”.

Nghệ sĩ Công Lý có 3 cuộc hôn nhân chính thức với Thục Khuê, MC Thảo Vân và hiện tại là Ngọc Hà. Nghệ sĩ kết hôn với MC Thảo Vân năm 2004, sau đó có một con trai chung tên là Gia Bảo (tên ở nhà bé Tít). Hai người chia tay năm 2010. Từ đó đến nay, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên thăm hỏi nhau và cùng nhau nuôi dạy con. Thảo Vân thường đưa con trai tới thăm chồng cũ vào mỗi dịp lễ tết.

Thảo Vân cùng con trái tới thăm chồng cũ. Ảnh: FBNV.

NSND Công Lý và bà xã kém 15 tuổi là Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào 1/2020. Tới 2021, Công Lý gặp vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc ông xã.

Trong bài viết vào tháng 1, Ngọc Hà lên tiếng khi vấp phải những ý kiến tiêu cực. Theo Ngọc Hà, vì không có điều kiện kinh tế, chị từng bị coi thường khi đi mua sắm. Có những người thân thiết cũng rời bỏ khi gia đình chị gặp khó khăn.

Thế nhưng, trải qua nhiều biến cố, Ngọc Hà khẳng định chị chưa từng than trách số phận hay kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng. Thay vào đó, vợ Công Lý kể chị tự mình bươn chải bằng những buổi livestream trong tình trạng sức khỏe không tốt, giọng khàn, cổ họng đau, cố gắng bán từng sản phẩm nhỏ để kiếm thu nhập. Thậm chí, gia đình nghệ sĩ từng phải bán nhà, đi ở thuê.