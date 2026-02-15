Ninh Dương Lan Ngọc đáp trả

Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định không có bất cứ mâu thuẫn gì với Xoài Non như một số tài khoản đưa tin. Diễn viên cho biết cả 2 vẫn vui vẻ với nhau.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc và Xoài Non cùng xuất hiện tại một sự kiện. Đáng nói, sau đó, nhiều tài khoản mạng đăng bài với nội dung: "Ninh Dương Lan Ngọc có thái độ lạ với Xoài Non". Tuy nhiên, tới chiều 15/2, Ninh Dương Lan Ngọc đính chính.

Dưới một bài viết có nội dung: “Ninh Dương Lan Ngọc lộ ánh mắt lạ khi Xoài Non nhận quà ở họp báo phim Trường Giang. Cộng đồng mạng thắc mắc 2 mỹ nhân có xích mích gì không”, diễn viên sinh năm 1990 bình luận: “Tết tới nơi rồi, vui vẻ bớt suy diễn”.

Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng khi bị đồn có thái độ lạ với Xoài Non. Ảnh: FBNV.

Sau đó, quản lý của nữ diễn viên cũng bức xúc lên tiếng. Quản lý khẳng định Lan Ngọc vẫn vui vẻ, cười đùa khi gặp Xoài Non và Gil Lê. “Phụ nữ ủng hộ phụ nữ. Đừng biến phụ nữ thành ai cũng sân si nhau. Nên nghỉ Tết đón hạnh phúc, xin đừng dựng chuyện”, quản lý chia sẻ.

Thời gian qua, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn hoạt động năng nổ. Cô là một trong những thành viên cố định của Running Man. Diễn viên lăn xả, chơi hết mình trong chương trình bất chấp bị chấn thương.

Tháng 12/2025, khi xuất hiện ở một họp báo, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Thời điểm đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết hiện tại, chân của Lan Ngọc đã bình phục khá nhiều so với khoảng thời gian đầu bị chấn thương. Tuy nhiên, cô vẫn gặp khó khăn khi di chuyển bằng giày cao gót. Vì vậy, Lan Ngọc vẫn ưu tiên chọn giày thể thao hoặc dép để di chuyển hay vận động hàng ngày.