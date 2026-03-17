Ca khúc ngớ ngẩn gần 20 năm trước bất ngờ gây sốt trở lại

"Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông", ca khúc một thời bị gắn mác thảm họa nhạc Việt bất ngờ gây chú ý trở lại khi được Trung Quân Idol, Bùi Lan Hương và Neko Lê cover.

Sự "viral" của Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông là minh chứng điển hình cho việc khi mạng xã hội tác động sâu vào thị trường âm nhạc, chuyện điên rồ nào cũng có thể xảy ra. Một ca khúc của Tim và Lưu Chí Vỹ đã tung ra thị trường từ rất lâu, ở thời mà khán giả phải mua đĩa CD để nghe nhạc, nay bất ngờ thành cơn sốt trên TikTok.

Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông thu hút khán giả vì ca từ nhảm nhí đến ngớ ngẩn. Trung Quân Idol và Bùi Lan Hương khiến người nghe bật cười khi "đào xới" lại ca khúc tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng. Sau đó, Neko Lê dựa vào câu chuyện của ca khúc và tạo thành concept mang lên sân khấu.

Sau MV, ca khúc chưa từng được Tim và Lưu Chí Vỹ hát lại.

Thảm họa một thời

Gần 20 năm trước, Tim và Lưu Chí Vỹ cùng hoạt động dưới sự quản lý của một công ty. Lưu Chí Vỹ nổi tiếng sớm hơn, xuất thân từ miền Tây và một thời chạy show khắp sân khấu tỉnh từ Nam ra Bắc. Tim thì tách ra từ một nhóm nhạc, bắt đầu nổi tiếng từ dấu mốc song ca Một vòng trái đất với Minh Hằng.

Đúng như nhan đề ca khúc, Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông là cuộc đối thoại qua lại giữa Tim và Lưu Chí Vỹ, xoay quanh một cô gái. Tim là người đi trước trong chuyện tình tay ba này. Tim nhắn nhủ: "Một là anh trả cho cô ấy sự tự do / Hai là anh yêu cô ấy cho thật lòng / Đừng để một mai tôi nhận ra anh làm khổ cô ấy, chỉ vì yêu anh".

Sau đó, Lưu Chí Vỹ đáp: "Giờ tôi mới đúng là bạn trai của cô ấy / Không phải là anh, anh không có quyền gì / Một người bạn thân không thể nói / Không thể xen quá nhiều vào đời tư của người ta".

Đó chính là sự ngớ ngẩn trong ca từ của Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Một cuộc đấu đá qua lại giữa 2 người đàn ông về cô gái, lại biến thành ca từ của một bài nhạc. Chuyện này chỉ có thể xảy ra ở Vpop vào những năm 2005-2010. Khi đó, thị hiếu âm nhạc trên thị trường còn dễ dãi. Rất nhiều ca khúc vô nghĩa như Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông xuất hiện nhưng không bị khán giả soi xét quá nhiều.

Đó là lần hiếm hoi Tim và Lưu Chí Vỹ cùng góp giọng trong một sản phẩm. Từ rất lâu, hai giọng ca không hát lại Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

Khi Trung Quân Idol cover ca khúc, sự khác biệt chỉ đến từ chất giọng hiện đại hơn và cách xử lý giọng hát cũng tốt hơn để giúp Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông thoát khỏi âm nhạc đã lỗi thời. Nhưng phần ca từ vô nghĩa thì không thể che giấu. Chính Bùi Lan Hương phải gượng cười trên sân khấu khi cùng Trung Quân hát lại bài này.

Trung Quân, Bùi Lan Hương, Neko Lê làm sống lại một ca khúc,.

Những hiện tượng nhất thời từ TikTok

Sự bùng nổ của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok đã làm cục diện nhạc Việt xáo trộn trong vài năm qua. Nếu như trước đây, theo guồng quay thường thấy, thị trường sẽ phát triển liên tục, với các sản phẩm nối đuôi nhau theo kiểu "sóng sau xô sóng trước"; chỉ có số ít ca khúc đình đám có thể duy trì sức hút vượt thời gian.

Bây giờ, từ lực đẩy của TikTok nói riêng và mạng xã hội nói chung, rất nhiều bản nhạc Việt bất ngờ hồi sinh. Mới nhất, Tấm lòng Cửu Long của rapper Ricky Star được cứu rỗi sau gần một năm mờ nhạt. Từ cú hích này, Ricky Star chớp lấy cơ hội làm MV cho Tấm lòng Cửu Long và tiếp tục gặt hái thành công

Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông nhiều lần được hồi sinh trên TikTok vì nội dung ngớ ngẩn, dễ gây tranh luận. Đến khi Trung Quân Idol tìm tới và cover, ca khúc của Tim và Lưu Chí Vỹ có sức bật đủ lớn để khiến số đông khán giả tìm tới phiên bản gốc trên YouTube để nghe trọn vẹn.

Ở TikTok, thị trường âm nhạc như nồi "lẩu thập cẩm", không tuân theo quy tắc nào và bất kỳ điều gì cũng có thể trở thành xu hướng. Từ TikTok, nhiều giọng ca bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhiều ca khúc không có gì đặc sắc bỗng nổi tiếng nhờ được remix bằng đủ thể loại nhạc "sập xình" hoặc gắn với một trào lưu vũ đạo hay sáng tạo nội dung.

Điểm chung của phần lớn "cơn sốt" TikTok chỉ mang tính chất hiện tượng nhất thời. Có những ca sĩ tưởng chừng rất hot khi đã khuynh đảo TikTok nhưng không thể trụ nổi khi bước ra ngoài cuộc chơi đường đua âm nhạc. Có nhiều ca khúc "viral" trên TikTok chỉ dừng lại ở một đoạn nhạc vài chục giây.

Trường hợp của rapper 7dnight là ví dụ điển hình. Hai năm trước, 7dnight làm điên đảo TikTok bằng trào lưu "Kìn chá nà", từng thu hút cả Hope (BTS), G-Dragon và một loạt ngôi sao đình đám của làng nhạc châu Á tham gia trào lưu vũ đạo. Đến khi 7dnight phát hành sản phẩm mới, sức hút anh tạo ra không mạnh mẽ như thế.

Sau cùng, mạng xã hội cũng chỉ mang tính chất tác động, giúp thị trường âm nhạc có thêm "màu sắc", tùy vào nhu cầu của khán giả. Còn bản chất thị trường vẫn không thay đổi. Những sản phẩm âm nhạc chất lượng, "viral" từ phiên bản gốc ở các nền tảng nhạc số vẫn có giá trị khác biệt.