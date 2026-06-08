Marc Anthony sắp có con thứ 8

Marc Anthony và vợ kém 31 tuổi Nadia Ferreira tổ chức tiệc mừng con gái sắp chào đời tại Miami.

Theo Hello!, Marc Anthony và vợ Nadia Ferreira vừa tổ chức tiệc mừng em bé sắp chào đời tại Miami, Mỹ.

Trên Instagram, Nadia Ferreira chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc được trang trí cầu kỳ. Không gian sự kiện gây chú ý với hoa tông pastel, đèn chùm pha lê, bàn tiệc được sắp đặt trang nhã cùng nhiều chi tiết màu hồng nhẹ nhàng. Theo truyền thông quốc tế, buổi tiệc được tổ chức để chào đón con gái của cặp đôi, dự kiến ra đời vào tháng 8.

Nadia Ferreira cùng chồng trong buổi tiệc mừng con sắp chào đời. Ảnh: @Nadiaferreira.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Nadia Ferreira xuất hiện với váy hồng phấn dài chạm sàn, phần áo choàng vắt qua một bên vai. Thiết kế ôm nhẹ giúp cựu Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay khoe bụng bầu rõ nét. Marc Anthony đứng bên cạnh vợ, diện áo blazer hồng nhạt phối quần màu kem, đồng điệu với chủ đề của buổi tiệc.

Một số khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý. Trong một bức ảnh, Marc Anthony đặt tay lên bụng bầu của vợ khi cả hai tạo dáng giữa không gian tiệc. Ở khoảnh khắc khác, nam ca sĩ quỳ xuống trước Nadia, nắm tay cô, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Buổi tiệc còn có sự tham dự của gia đình, bạn bè và một số gương mặt trong giới giải trí Latin.

Nhiều khách mời mặc trang phục trắng để phù hợp với tổng thể trang trí thanh lịch. Bên cạnh các chi tiết hoa, đèn chùm và bàn tiệc, sự kiện còn có nhiều hoạt động vui nhộn dành cho khách mời. Một số hình ảnh từ buổi tiệc cho thấy Marc Anthony và bạn bè tham gia các trò chơi liên quan đến việc chăm sóc em bé.

Vợ chồng Marc Anthony bên người thân. Ảnh: @Nadiaferreira.

Trên mạng xã hội, Nadia Ferreira gửi lời nhắn xúc động đến con gái sắp chào đời. Dòng chia sẻ này nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Đầu năm nay, Marc Anthony và Nadia Ferreira thông báo họ đang chờ đón con chung thứ hai nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới. Con trai đầu lòng của cặp đôi là Marco (sinh năm 2023).

Em bé sắp chào đời là người con thứ 8 của Marc Anthony. Trước khi kết hôn với Nadia Ferreira, Marc Anthony đã có các con từ những mối quan hệ trước.

Marc Anthony và Nadia Ferreira kết hôn vào tháng 1/2023 tại Miami. Nadia sinh năm 1999, là người mẫu, từng đăng quang Miss Universe Paraguay 2021 và giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe cùng năm.