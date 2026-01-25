Trấn Thành: 'Nói tôi đi xuống cũng được'

Trấn Thành nói về những áp lực khi tham gia đường đua phim Tết 2026. Với "Thỏ ơi", nam đạo diễn cho biết bản thân chấp nhận mọi so sánh để đổi lấy một hướng đi khác.

Kể từ khi Trấn Thành lấn sân sang nghiệp làm phim, chiếm giữ cho riêng mình một vị trí ở mùa phim Tết, “miếng bánh khổng lồ” này dần biến thành cuộc chiến giữa nam đạo diễn và “những người không muốn đứng ngoài cuộc”. Nói vậy là bởi, ngoài việc hiện diện xuyên suốt, thì chính anh cũng liên tục tạo nên những kỷ lục doanh thu, khiến các đối thủ phải dè chừng.

Tuy nhiên, ở dịp Tết Nguyên đán 2026, con đường chinh phục phòng vé của Trấn Thành sẽ không còn dễ dàng như trước. Không chỉ bởi năm nay chứng kiến nhiều đối thủ mạnh gia nhập cuộc đua, mà bản thân nam đạo diễn cũng dần bộc lộ sự hụt hơi nhất định.

Trước khi bước vào cuộc đấu khốc liệt phía trước, Trấn Thành có dịp gặp gỡ Tri Thức - Znews. Tại đây, đạo diễn có những chia sẻ về đường đua sắp tới, cũng như tranh luận xoay quanh những hình ảnh đầu tiên của Thỏ ơi.

‘Nói tôi đi xuống cũng được, tôi nhận hết’

- Tôi khá tò mò về tâm thế của anh khi bước vào dự án lần này. Từ lúc đang là “tâm điểm” với Mai, sau đó đến những gì diễn ra với Bộ tứ báo thủ, biên độ cảm xúc của anh ra sao? Và cả sự tự tin nữa?

- Với tôi, khán giả khó tính nhất chính là sự kỳ vọng. Khi người khác kỳ vọng mình, hoặc chính mình tự đặt kỳ vọng cho bản thân, thì thường là mình khó làm đúng như tất cả mong đợi.

Khán giả luôn có những tiêu chuẩn, những đòi hỏi cao hơn về cảm xúc. Vì vậy, tôi không dại gì làm một bộ phim giống y chang Mai để rồi bị đem ra so sánh. Tôi buộc phải tạo ra một cảm xúc khác, để khán giả có trải nghiệm mới và không đặt hai tác phẩm lên bàn cân. Bộ tứ báo thủ đơn giản là một “món ăn” khác theo cách đó.

Nói tôi đi xuống cũng được, tôi nhận hết. Bởi thực sự, đó là hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau, và cả dự án Thỏ ơi năm nay nữa, không thể so sánh trực tiếp. Tác phẩm giống như món ăn, đều có mùi vị riêng; thích cái nào hơn thì tùy khẩu vị của từng người.

Trấn Thành được dự đoán sẽ gặp khó khăn ở mùa phim Tết 2026.

- Ở đường đua phim Tết những năm trước, anh đều thắng lớn. Nhưng năm nay, nhiều nhận định cho rằng cơ hội chia đều, ít khả năng Trấn Thành “một mình một ngựa” nữa. Anh có áp lực?

- Áp lực của tôi chỉ nằm ở việc mình có làm tốt công việc của mình hay không, chứ tôi không đặt mục tiêu phải thắng ai, hơn người này, hơn người nọ, hay thậm chí hơn chính mình trong quá khứ. Tôi không có tiêu chí đó, bởi thành công không thể đánh giá chỉ qua những con số cụ thể.

Có những phim mang tính nghệ thuật cao hơn nên khó bán vé hơn phim thị trường, hoặc có những chủ đề dễ chạm đến số đông khán giả hơn; hay cũng có những tác phẩm mang màu sắc cá biệt hơn, đòi hỏi tay nghề cao hơn. Điện ảnh có rất nhiều thước đo đó. Áp lực duy nhất của tôi là liệu mình có hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra cho năm đó hay không. Chỉ khi làm được điều ấy, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng trong cuộc đấu lần này, với anh đâu là đối thủ đáng gờm nhất?

- Sao phải đấu, biết đâu năm nay mọi người cùng thắng (cười).

Tôi nghĩ thế này, thị trường phim giống như một hội chợ, gian hàng; ai có món ngon thì khán giả ghé lại thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một cuộc đấu. Mỗi tác phẩm là một món ăn khác nhau. Gian hàng nào phù hợp với nhu cầu của người xem thì họ chọn mua. Càng có nhiều người làm phim bước vào thị trường này thì không khí sẽ càng sôi động hơn. Như khi Mưa đỏ xuất hiện, tôi cũng rất vui.

- Nhưng không phải khi có nhiều đối thủ mạnh cùng tranh nhau "miếng bánh" phòng vé, rủi ro cho anh sẽ cao hơn?

- Làm gì mà chẳng có rủi ro, như nhận một bài phỏng vấn cũng có rủi ro vậy. Rủi ro xuất hiện ở khắp nơi, không chỉ riêng phim ảnh. Tôi thấy điều đó rất bình thường. Đã dám chấp nhận làm một điều gì thì cũng phải dám chấp nhận rủi ro đi kèm. Việc của mình là làm tốt nhất những gì có thể; còn rủi ro xảy ra hay không, đó là chuyện của nó.

'Tôi không chọn theo cảm tính'

- Từ thời điểm công bố dàn diễn viên, Thỏ ơi gây không ít bàn tán, phần lớn dàn cast đều là diễn viên tay ngang, chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Anh phản hồi thế nào?

- Ai cũng vậy, đã vào được dự án của tôi nghĩa là họ đã chiến thắng ở vòng casting, tự giành vai đó về cho mình.

Những người tôi chọn, ít nhiều đều phải có năng khiếu; không thể không có năng khiếu mà tôi lại lựa chọn. Họ chỉ là chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, và phần đó tôi sẽ hỗ trợ. Việc chứng kiến một gương mặt bất ngờ xuất hiện và diễn tốt cũng rất thú vị mà, đúng không?

- Nhưng thực tế ở các dự án trước, khi anh làm việc với những diễn viên giàu kinh nghiệm thì kết quả rất tốt. Và ngược lại, khi mạo hiểm với diễn viên “tay ngang” thì phản ứng lại không tích cực bằng?

- Tiêu chí của tôi là chỉ chọn diễn viên hợp vai. Tôi nghĩ, một vai diễn hợp đã chiếm hơn 50% thành công, 50% còn lại là sự nỗ lực của chính họ.

Còn việc họ thể hiện vai diễn như thế nào là quá trình tôi và họ đồng hành cùng nhau. Tôi sẽ coaching (huấn luyện), lôi những gì ẩn sâu bên trong họ ra. Có những người sở hữu sức mạnh nội tại nhưng chính họ cũng không nhận ra.

Còn nếu người hợp vai mà cũng là diễn viên gạo cội thì quá may mắn cho tôi. Tôi không có tiêu chí chọn người mới hay người cũ. Điều quan trọng nhất vẫn là có hợp vai hay không.

Dàn cast của Trấn Thành đa số là diễn viên "tay ngang".

- LyLy được nhận xét khá dè dặt, hướng nội trên các show truyền hình. Tuy nhiên, trong Thỏ ơi lại là một cô MC hoạt ngôn, giàu năng lượng. Điều gì khiến anh nghĩ cô ấy “hợp vai” này?

- Đúng là khi nhìn vào LyLy, nhiều người cho rằng cô ấy an toàn, thậm chí kín tiếng, như thể không phát ra năng lượng nào. Nhưng với tôi, LyLy sở hữu một nguồn năng lượng rất lớn, chỉ là chưa thể mở ra, có thể vì tính hướng nội, hoặc do cuộc sống có nhiều va vấp, điều này tôi cũng không rõ.

Khi casting, lý do tôi chọn LyLy cho vai này chính là tư duy trưởng thành của cô ấy. LyLy suy nghĩ chín chắn, sâu sắc và có những góc cảm xúc rất đẹp của một người phụ nữ biết nghĩ cho người khác.

LyLy cũng có độ nhạy cảm rất lớn, cả trong âm nhạc lẫn phim ảnh. Chỉ là từ lâu chưa biết cách giải phóng nguồn năng lượng ấy nên khá thụ động, và tôi đã cố gắng kéo nguồn năng lượng của bạn ra ngoài.

- Còn với Pháo thì sao? Khi chưa có kinh nghiệm diễn xuất, việc đảm nhận vai chính trong một dự án lớn có phải là thử thách quá sức?

- Nhiều người nhìn Pháo thấy rất cá tính, nhưng chắc ít ai nhận ra ở cô ấy cũng có sự đằm thắm, nữ tính, thậm chí rất “đàn bà”. Tôi nhận ra điều đó khi tiếp xúc với Pháo ở Em xinh.

Tuy vậy, tôi vẫn mời Pháo tham gia casting một cách đàng hoàng, không hề chọn theo cảm tính. Tôi đưa cho cô ấy một phân đoạn để thử vai, và Pháo cũng như tất cả những người khác, tự mình bước vào casting bằng năng lực của bản thân. Ai cũng bình đẳng như nhau. Tôi tin mình không chọn sai người, và Pháo đã không làm tôi thất vọng.

Kinh phí sản xuất của "Thỏ ơi"?

Thỏ ơi có gì đó khá đen tối, âm mưu và quan trọng là rất khác với những gì khán giả từng biết về Trấn Thành. Vì sao lại có sự thay đổi này?

- Thật ra với tôi, đây là điều bắt buộc phải làm, đến đúng thời điểm thì nó phải xuất hiện thôi. Tôi cảm giác mình đã làm quá nhiều phim về gia đình. Hai, ba mùa Tết liên tiếp khán giả đã quen nhìn Trấn Thành qua chủ đề đó. Tôi thấy mình bắt buộc phải chuyển món, để khán giả nhìn mình khác đi.

- Ý tưởng của dự án này đến từ đâu?

- Từ những câu chuyện tôi ghi nhận trong đời sống. Tôi nhìn thấy những nhân vật đâu đó quanh mình. Tôi luôn muốn đưa những câu chuyện thực tế, những số phận khác nhau vào phim của mình.

Hai năm gần đây, tôi đã kể về những người phụ nữ yếu thế, những cô gái không đủ sức tự lập, hay như Mai là một cô gái có quá khứ không lành lặn. Còn năm nay, tôi kể câu chuyện về một người phụ nữ thành đạt, để xem họ sẽ đối diện với tình yêu và cuộc sống của mình như thế nào.

Kinh phí của Thỏ ơi được tiết lộ rơi vào khoảng 45 tỷ đồng .

- Và cũng hai bộ phim rồi Trấn Thành mới đóng cặp với một bạn diễn nữ, có điều gì thú vị đằng sau quyết định này không?

- Thật ra cũng không có gì đặc biệt (cười). Như tôi đã chia sẻ, ban đầu vai này là của Võ Điền Gia Huy, đã qua casting, thậm chí ký hợp đồng rồi. Ai ngờ Huy bận lịch và bỏ tôi, thế là tôi phải tự đóng thôi. Hơi mập một chút, nhưng ráng giảm cân, hy vọng khán giả chấp nhận được.

Thực ra tôi không dự định tham gia diễn xuất trong phim này. Quan điểm của tôi là hợp vai thì mới đóng, không hợp thì thôi. Nhưng bị bỏ rơi phút chót nên đành ráng.

- Còn về kinh phí thì sao,Thỏ ơi đứng ở đâu trong số những bộ phim anh từng sản xuất?

- Gần bằng tới Mai (PV: 50 tỷ đồng ) rồi, không ít đâu, chỉ kém đâu đó 5 tỷ nữa là bằng. Tôi là người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải đẹp nhất, chỉn chu, hợp lý nhất. Nhiều khi đã tính toán trên giấy tờ một con số, nhưng ra hiện trường lại không hài lòng, thế là phải đắp thêm.

Khoản tiền đội lên nhiều nhất là tiền quay thêm. Quay chưa vừa ý là phải kéo dài thêm ngày, mà thêm mỗi ngày là tốn rất nhiều tiền.