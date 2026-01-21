Sắc vóc 'nữ thần dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc' đang gây sốt

Gần đây, Go Yoon Jung gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong Can this love be translated?, bộ phim đang dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix tại 13 quốc gia. Trong tác phẩm, cô hóa thân thành một diễn viên trẻ bất ngờ nổi tiếng sau tai nạn trên phim trường. Nhân vật mang đời sống nội tâm phức tạp, bị ám ảnh bởi quá khứ, áp lực danh tiếng và luôn dè dặt trước tình yêu.

Diễn xuất của Go Yoon Jung nhận được nhiều lời khen khi cô xử lý mạch cảm xúc trơn tru, từ những khoảnh khắc hồn nhiên, vui vẻ đến trạng thái lo âu, cô độc. Các biểu cảm hài hước, có phần ngớ ngẩn cũng giúp nhân vật trở nên gần gũi, dễ mến. Bên cạnh đó, sự ăn ý với bạn diễn Kim Seon Ho cũng được đánh giá tích cực, trở thành điểm gây thu hút của bộ phim.

Qua dự án, Go Yoon Jung còn gây bàn tán với vẻ đẹp được nhận xét là “siêu thực”, “đẹp đến mức hoàn hảo”. Thực chất, từ trước đó, nhan sắc của nữ diễn viên cũng được thường được truyền thông Hàn Quốc ưu ái bằng những mỹ từ đặc biệt. Năm 2021, loạt ảnh họp báo của Go Yoon Jung từng gây sốt, được cho là đã thiết lập một “tiêu chuẩn sắc đẹp” mới, gọi là “tỷ lệ kim cương”.

Nhan sắc được ví như “không tỳ vết” của Go Yoon Jung nhiều lần làm dấy lên nghi vấn cô từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó, biệt danh “nữ thần dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc” xuất hiện, trở thành hình mẫu mà nhiều phụ nữ hướng tới khi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Đáng chú ý, một bức ảnh thời trung học bị nhận xét là “kém sắc” của nữ diễn viên từng lan truyền trên mạng, kéo theo đồn đoán cô đã “đập đi xây lại” toàn bộ gương mặt. Dù vậy, công ty quản lý đã lên tiếng bác bỏ, cho biết bức ảnh kia đã bị chỉnh sửa.

Go Yoon Jung được xem là “con cưng” của Chanel . Trong Can this love be translated?, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với các thiết kế xa xỉ từ nhà mốt Pháp. Năm ngoái, cô tham dự show thời trang Cruise 2024/25 của Chanel với tư cách đại sứ thương hiệu và góp mặt ở hàng ghế đầu. Bên cạnh đó, Go Yoon Jung cũng từng tham gia các chiến dịch quảng cáo của Dior và Marithé et François Girbaud.

Đời thường, phong cách thời trang của Go Yoon Jung được đánh giá cao nhờ sự tối giản, tinh tế và khả năng ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày. Cô trung thành với các item cơ bản như áo thun trơn, cardigan mỏng, kết hợp quần jeans, tạo tổng thể nhẹ nhàng. Truyền thông Hàn nhận xét Go Yoon Jung không chạy theo xu hướng phức tạp hay tạo hình phô trương, mà xây dựng hình ảnh “girlfriend look” gần gũi, nữ tính, dễ tạo thiện cảm với công chúng.

Go Yoon Jung sinh năm 1996, cao 1m63, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo. Cô từng tham gia chụp quảng cáo cho các thương hiệu lớn như Nike, Giorgio Armani, Ritz Crackers và SK Telecom. Năm 2019, cô vượt qua vòng thử vai cuối cho He Is Psychometric và có vai diễn đầu tay – một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi tên Kim So Hyun.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2022 khi Go Yoon Jung ra mắt màn ảnh rộng với Hunt, tác phẩm được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes. Đến năm 2023, cô vươn lên hàng ngũ sao trẻ triển vọng nhờ Moving, giành được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc. Năm 2026, với Can this love be translated? (2026), Go Yoon Jung đã có bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp, phần nào có chỗ đứng trong làn sóng K-drama toàn cầu.

