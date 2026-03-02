Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ồn ào sau vụ trùm giải trí Hong Kong giao hết tài sản cho con dâu

  • Thứ hai, 2/3/2026 22:00 (GMT+7)
  • 22:00 2/3/2026

Vợ chồng Hướng Hoa Cường gây xôn xao khi tuyên bố để con dâu Quách Bích Đình quản lý toàn bộ tài sản. Hai con trai của ông đều tỏ ra không hài lòng với quyết định này.

Theo tờ China Times, Hướng Hoa Cường và vợ là Trần Lam sở hữu khối tài sản lên tới 500 tỷ HKD. Mới đây, cặp đôi trùm giải trí xứ hương cảng tiết lộ sẽ thành lập quỹ tín thác gia đình, giao hết cho con dâu Quách Bích Đình quản lý. Trong khi, hai người con trai ruột là Hướng Tả và Hướng Hữu chỉ được chia một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng.

Quyết định của vợ chồng Hướng Hoa Cường gây xôn xao dư luận, làm dấy lên nhiều bàn tán trái chiều. Trước những tranh cãi, Hướng Hoa Cường mới đây lên tiếng về sự việc. Ông thừa nhận không nghĩ tới chuyện chia tài sản trong gia đình lại có thể gây chấn động dư luận đến vậy. Trùm giải trí Hong Kong cũng tiết lộ hai con trai tỏ ra không mấy hài lòng với quyết định này.

Con trai cả Hướng Tả ngay sau khi biết chuyện đã gọi điện, thắc mắc lý do ông phải công khai rầm rộ như vậy. Con trai út Hướng Hữu cũng tỏ ra không hài lòng với quyết định của cha mẹ. "Nó không vui thì cũng nên làm điều gì đó khiến tôi vui chứ, như vậy thế giới mới công bằng một chút", Hướng Hoa Cường chia sẻ. Trùm giải trí Hong Kong trải lòng hiện tại, cả hai con trai đều không ai khiến ông hoàn toàn yên tâm.

Huong hoa cuong anh 1

Vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam và hai con trai Hướng Tả, Hướng Hữu. Ảnh: Weibo.

Ông cũng tiết lộ lý do đưa ra quyết định giao tài sản cho con dâu vì nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên con dâu cùng các cháu. Ông nói vì tuổi đã cao nên muốn sống thoải mái, hướng tới những điều vui vẻ.

"Tôi nghĩ đến sự đáng yêu của các cháu. Dù có thể mười mấy năm nữa chúng cũng sẽ nổi loạn, sẽ làm tôi tức giận, nhưng lúc đó tôi cũng đã gần đất xa trời rồi. Vì vậy tôi nói không cần nghĩ xa quá làm gì. Vài năm nay, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ chúng là đủ, tôi mãn nguyện rồi... Ai làm tôi vui, tôi sẽ làm người đó vui. Ai làm tôi không vui, tôi sẽ làm người đó không vui", Hướng Hoa Cường nói.

Hoàng Nhi

Hướng hoa cường hướng tả trùm giải trí tài sản thừa kế

