Mẹ Lưu Diệc Phi 'đẹp hơn con gái'

Mẹ Lưu Diệc Phi có ngoại hình nổi bật, thậm chí được khen đẹp hơn con gái. Bà được nhiều người theo đuổi nhưng không tái hôn.

Theo Sohu, Trần Lam, một nhà sản xuất có tên tuổi ở giải trí Hoa ngữ, đã đăng video trên mạng xã hội, chia sẻ nhiều câu chuyện về Lưu Diệc Phi và mẹ ruột của nữ diễn viên. Trong video, bà dành nhiều lời khen cho “thần tiên tỷ tỷ”, cho rằng Lưu Diệc Phi là một trong những hình mẫu tiêu biểu cho việc một cô gái được nuôi dạy trong điều kiện tốt, từ khí chất, cách ứng xử và nền tảng giáo dục.

Theo Trần Lam, bà từng gặp Lưu Diệc Phi khi nữ diễn viên mới 14 tuổi. Thời điểm đó, Lưu Diệc Phi đã để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài nổi bật, phong thái điềm tĩnh, cách nói chuyện lễ phép và sự tự tin hiếm thấy ở một cô gái còn rất trẻ. Bà cho biết Lưu Diệc Phi từ nhỏ đã được học nhiều bộ môn như ca hát, khiêu vũ, piano, cưỡi ngựa, nhờ đó có khí chất thanh lịch và nền nếp rõ ràng.

Trần Lam dành nhiều lời khen cho Lưu Diệc Phi. Ảnh: Weibo.

Trần Lam cũng nhắc lại quá trình làm việc của Lưu Diệc Phi trong các đoàn phim. Theo bà, nữ diễn viên luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, đúng giờ, đối xử ôn hòa với ê-kíp và nhân viên trường quay. Bà nói hơn 20 năm qua, gần như chưa từng nghe ai trong giới giải trí nói điều không hay về Lưu Diệc Phi. Điều này khiến bà cho rằng danh tiếng tốt của nữ diễn viên không đến từ hình ảnh được xây dựng bên ngoài, mà xuất phát từ cách sống và cách làm việc lâu dài.

Bên cạnh Lưu Diệc Phi, mẹ cô là bà Lưu Hiểu Lợi cũng được Trần Lam đặc biệt nhắc đến. Bà cho biết mẹ của Lưu Diệc Phi có ngoại hình rất nổi bật, thậm chí từng được nhận xét còn đẹp hơn con gái. Khi còn trẻ, bà có nhiều người theo đuổi, nhưng sau đổ vỡ hôn nhân, bà không tái hôn mà dành phần lớn thời gian và tâm sức để chăm sóc, đồng hành cùng con gái.

"Bà Lưu là tấm gương tuyệt vời về việc nuôi dạy con một cách đầy đủ", Trần Lam nói về mẹ của Lưu Diệc Phi.

Hình ảnh bà Lưu Hiểu Lợi - mẹ của Lưu Diệc Phi.

Theo chia sẻ, trong nhiều năm Lưu Diệc Phi đi đóng phim, mẹ cô thường xuyên có mặt tại phim trường để chăm lo, theo sát lịch trình và hỗ trợ con gái. Sự đồng hành bền bỉ này được cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp Lưu Diệc Phi trưởng thành với tính cách tự tin, độc lập nhưng vẫn giữ được sự mềm mỏng, nền nã.

Mẹ ruột của Lưu Diệc Phi từng là một vũ công chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Khi Lưu Diệc Phi còn nhỏ, bà tham gia biểu diễn và từng là giảng viên múa. Khi cha mẹ ly hôn, Lưu Diệc Phi sống cùng mẹ. Trong năm đó, cô đổi sang họ mẹ là “Lưu” và lấy tên Lưu Tây Mỹ Tử trước khi dùng nghệ danh Lưu Diệc Phi trong làng giải trí.