Pháo trước thềm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Pháo gây chú ý với bộ ảnh dạ hội trước thềm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Nữ rapper khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt thiết kế đính đá.

Trước thềm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, rapper Pháo gây chú ý khi tung bộ ảnh mới với tạo hình quyến rũ, sang trọng. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, nữ rapper cũng để hashtag liên quan đến Miss Grand Vietnam.

Trong bộ ảnh, Pháo xuất hiện với hai thiết kế dạ hội nổi bật. Ở loạt ảnh đầu, cô diện váy đỏ đính đá, phom dáng ôm sát, xẻ cao và có nhiều chi tiết bắt sáng. Thiết kế giúp nữ rapper tôn vóc dáng, đồng thời tạo cảm giác mạnh về mặt thị giác. Cô chọn cách tạo dáng nghiêng người, xoay lưng và nhìn thẳng vào ống kính.

Ở bộ trang phục còn lại, Pháo chuyển sang hình ảnh mềm mại và lộng lẫy hơn với váy trắng bạc xuyên thấu, đính đá kết hợp áo choàng lông vũ. Cách xử lý ánh sáng làm nổi bật đường nét trang phục, biểu cảm và vóc dáng của cô. So với hình ảnh rapper, loạt ảnh lần này cho thấy Pháo đang tiệm cận phong cách của một thí sinh hoa hậu, từ trang phục, make-up đến cách tạo dáng.

Hình ảnh mới nhất của Pháo. Ảnh: @dieuhuyen.

Trước đó, thông tin Pháo đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2026 từng gây bàn luận trên mạng xã hội. Việc một rapper bước vào đường đua sắc đẹp được xem là lựa chọn khá bất ngờ, nhất là khi cô vốn được biết đến qua hình ảnh nghệ sĩ hip-hop cá tính.

Pháo, tên thật Nguyễn Diệu Huyền, là một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ trẻ. Cô từng được chú ý qua nhiều sản phẩm âm nhạc có màu sắc riêng, trong đó hình ảnh cá tính, mạnh mẽ là dấu ấn quen thuộc.

Ở tuổi 23, Pháo hiện là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng của showbiz Việt. Cô hiện diện ở cả các sân khấu âm nhạc, diễn xuất, truyền hình thực tế và tới nay là đấu trường sắc đẹp. Pháo thu hút lượng người hâm mộ không nhỏ. Tài khoản mạng xã hội của cô hiện có hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, công việc và kết nối với người hâm mộ. Ca sĩ sinh năm 2003 theo đuổi gu ăn mặc cá tính, gợi cảm với những thiết kế ôm sát, cắt xẻ tôn đường cong cơ thể.