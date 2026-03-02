Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lê Lộc, Tuấn Dũng sau 5 năm yêu

  • Thứ hai, 2/3/2026 20:46 (GMT+7)
  • 20:46 2/3/2026

Lê Lộc và Tuấn Dũng có khoảng 5 năm yêu nhau, được cho là đã đăng ký kết hôn nhưng chưa cử hành hôn lễ.

Mới đây, người thân chia sẻ Lê Lộc đang mang thai con đầu lòng, gia đình hạnh phúc khi sắp có thêm thành viên. Tin vui của Lê Lộc - Tuấn Dũng được khán giả quan tâm.

Thời gian gần đây, Lê Lộc thường mặc trang phục rộng. Trong bộ ảnh chụp cùng bạn trai Tuấn Dũng cách đây ít ngày, nữ diễn viên lộ bụng bầu khi mặc chiếc áo trắng dáng rộng, chất liệu mỏng manh.

Le Loc anh 1Le Loc anh 2

Hình ảnh mới của Lê Lộc và Tuấn Dũng. Ảnh: FBNV.

Lê Lộc và Tuấn Dũng có khoảng 5 năm bên nhau. Hai người đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Suốt thời gian qua, họ đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện, hoạt động giải trí. Hai nghệ sĩ còn cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân.

Vào Lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, Tuấn Dũng đăng ảnh chụp nửa kia. Anh nhắn nhủ Lê Lộc: “Valentine vui vẻ nhé bé. Chúc tất cả chị em phụ nữ trên Trái đất này Valentine hạnh phúc và mãi xinh đẹp”.

Lê Lộc từng cho biết Tuấn Dũng hiền lành, tử tế và luôn đối xử tốt với cô cũng như mọi người xung quanh.

“Tôi cũng không muốn chia sẻ chuyện cá nhân nhiều đâu. Nhưng anh Dũng là người bạn trong tất cả lĩnh vực, nghề nghiệp, cuộc sống. Anh đồng hành, chỉ dạy và chia sẻ cho tôi nhiều thứ. Chúng tôi bổ trợ cho nhau, mang đến niềm vui mỗi ngày. Đó là động lực lớn nhất của cả hai”, Lê Lộc chia sẻ về bạn trai.

Lê Lộc và Tuấn Dũng là bạn bè từ nhiều năm trước. Ở Người ấy là ai, Tuấn Dũng tham gia để tỏ tình với Lê Lộc nhưng bị từ chối. Sau chương trình, 2 người thân thiết nhiều hơn rồi tiến tới mối quan hệ chính thức.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Walt Disney - sáng tạo không ngừng. Tên tuổi của ông gắn với rất nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng, đặc biệt là phim về chú chuột Mickey cùng nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Là một họa sĩ và nhà sản xuất thiên tài, Walt Disney luôn có những sáng kiến mới lạ, có cách làm phim khác hẳn các họa sĩ hoạt hình cùng thời.s

Minh Hạo

Lê Lộc Tuấn Dũng Lê Giang

Đọc tiếp

'Nguoi Nhen' Tom Holland ket hon hinh anh

'Người Nhện' Tom Holland kết hôn

09:44 2/3/2026 09:44 2/3/2026

0

Nhà tạo mẫu thân thiết với Zendaya khẳng định nữ diễn viên này đã kết hôn với tài tử "Người Nhện" Tom Holland.

Luong Thuy Linh noi ve on ao voi Minh Tu hinh anh

Lương Thùy Linh nói về ồn ào với Minh Tú

21:09 28/2/2026 21:09 28/2/2026

0

Lương Thùy Linh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp. Hoa hậu mong công chúng không hiểu nhầm, đồn đoán trái chiều về cuộc trò chuyện giữa 2 người.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý