Lê Lộc, Tuấn Dũng sau 5 năm yêu

Lê Lộc và Tuấn Dũng có khoảng 5 năm yêu nhau, được cho là đã đăng ký kết hôn nhưng chưa cử hành hôn lễ.

Mới đây, người thân chia sẻ Lê Lộc đang mang thai con đầu lòng, gia đình hạnh phúc khi sắp có thêm thành viên. Tin vui của Lê Lộc - Tuấn Dũng được khán giả quan tâm.

Thời gian gần đây, Lê Lộc thường mặc trang phục rộng. Trong bộ ảnh chụp cùng bạn trai Tuấn Dũng cách đây ít ngày, nữ diễn viên lộ bụng bầu khi mặc chiếc áo trắng dáng rộng, chất liệu mỏng manh.

Hình ảnh mới của Lê Lộc và Tuấn Dũng. Ảnh: FBNV.

Lê Lộc và Tuấn Dũng có khoảng 5 năm bên nhau. Hai người đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Suốt thời gian qua, họ đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện, hoạt động giải trí. Hai nghệ sĩ còn cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân.

Vào Lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, Tuấn Dũng đăng ảnh chụp nửa kia. Anh nhắn nhủ Lê Lộc: “Valentine vui vẻ nhé bé. Chúc tất cả chị em phụ nữ trên Trái đất này Valentine hạnh phúc và mãi xinh đẹp”.

Lê Lộc từng cho biết Tuấn Dũng hiền lành, tử tế và luôn đối xử tốt với cô cũng như mọi người xung quanh.

“Tôi cũng không muốn chia sẻ chuyện cá nhân nhiều đâu. Nhưng anh Dũng là người bạn trong tất cả lĩnh vực, nghề nghiệp, cuộc sống. Anh đồng hành, chỉ dạy và chia sẻ cho tôi nhiều thứ. Chúng tôi bổ trợ cho nhau, mang đến niềm vui mỗi ngày. Đó là động lực lớn nhất của cả hai”, Lê Lộc chia sẻ về bạn trai.

Lê Lộc và Tuấn Dũng là bạn bè từ nhiều năm trước. Ở Người ấy là ai, Tuấn Dũng tham gia để tỏ tình với Lê Lộc nhưng bị từ chối. Sau chương trình, 2 người thân thiết nhiều hơn rồi tiến tới mối quan hệ chính thức.