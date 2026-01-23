Khó ai cản bước bộ phim của Leonardo DiCaprio

Danh sách đề cử Oscar 2026 chính thức công bố. Trong đó, "One battle after another" do Leonardo DiCaprio đóng chính được xem là ứng viên hàng đầu.

Tối 22/1 (giờ Hà Nội), danh sách đề cử Oscar 2026 đã chính thức được công bố. Mùa giải năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục mới, song cũng đi kèm không ít tranh cãi xoay quanh.

Tâm điểm thuộc về Sinners của đạo diễn Ryan Coogler, khi bộ phim dẫn đầu với 16 đề cử – con số cao nhất trong lịch sử giải thưởng, vượt qua kỷ lục của Titanic hay La La Land. Thực tế, Sinners đã gây tiếng vang lớn suốt cả năm qua và luôn được xếp vào danh sách những phim hay nhất 2026. Song, nhiều ý kiến cho rằng số lượng đề cử kỷ lục chưa chắc đảm bảo cho phim chiến thắng ở các hạng mục quan trọng.

Ứng cử viên nặng ký nhất mùa giải gọi tên One battle after another, tác phẩm do Leonardo DiCaprio đóng chính. Bộ phim sở hữu 13 đề cử và được đánh giá cao nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới chuyên môn cũng như thành tích tại các giải thưởng tiền Oscar.

Cục diện của Oscar 2026 tương đối phức tạp.

Cuộc đua diễn xuất cũng là chủ đề bàn luận sôi nổi. Michael B. Jordan nhận đề cử Nam chính với Sinners. Dù vậy, Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio mới là những ứng cử viên nặng ký nhất ở hạng mục này. Ở mảng nữ chính, Jessie Buckley đang có cơ hội cao tạo dấu ấn lịch sử.

Song song đó, Oscar 2026 cũng gây tranh cãi bởi những trường hợp bị bỏ qua. Việc Ariana Grande và Cynthia Erivo không xuất hiện trong danh sách đề cử diễn xuất khiến người hâm mộ và giới quan sát bất ngờ. Trên mạng xã hội, tranh cãi liên tục xuất hiện, trong khi một số nhà phê bình nhận định sự cạnh tranh khốc liệt và định hướng thẩm mỹ của Viện Hàn lâm đã khiến nhiều cái tên nổi bật vẫn phải dừng bước.

Một điểm mới khác của Oscar 2026 là việc lần đầu tiên đưa vào hạng mục Best Casting (giải dành cho người tuyển chọn diễn viên). Quy định bỏ phiếu cũng được siết chặt hơn, khi các thành viên Viện Hàn lâm được yêu cầu xem đầy đủ tác phẩm trước khi tham gia vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Theo kế hoạch, lễ trao giải Oscar 2026 sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 tại Los Angeles, với Conan O’Brien tiếp tục đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình.

Một số đề cử quan trọng của Oscar 2026 Phim xuất sắc - Bugonia - F1 - Frankenstein - Hamnet - Marty Supreme - One battle after another - The Secret Agent - Sentimental Value - Sinners - Train Dreams Đạo diễn xuất sắc - Paul Thomas Anderson (One battle after another) - Ryan Coogler (Sinners) - Chloé Zhao (Hamnet) - Josh Safdie (Marty Supreme) - Joachim Trier (Sentimental Value) Nữ diễn viên chính xuất sắc - Jessie Buckley (Hamnet) - Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) - Renate Reinsve (Sentimental Value) - Emma Stone (Bugonia) - Kate Hudson (Song Sung Blue) Nam diễn viên phụ xuất sắc - Jacob Elordi (Frankenstein) - Sean Penn (One battle after another) - Stellan Skarsgård (Sentimental Value) - Benicio del Toro (One battle after another) - Delroy Lindo (Sinners) Nữ diễn viên phụ xuất sắc - Elle Fanning (Sentimental Value) - Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value) - Amy Madigan (Weapons) - Wunmi Mosaku (Sinners) - Teyana Taylor (One battle after another) Kịch bản gốc xuất sắc - Blue Moon - It Was Just An Accident - Marty Supreme - Sentimental Value - Sinners Kịch bản chuyển thể xuất sắc - Bugonia - Frankenstein - Hamnet - One battle after another - Train Dreams