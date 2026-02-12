Phản ứng sớm về phim Tết 18+ của Trấn Thành

"Thỏ ơi" vừa có suất chiếu sớm tại TP.HCM. Tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt hơn dự đoán, dù vẫn tồn tại một số điểm gây tranh luận.

Thỏ ơi - dự án điện ảnh chiếu Tết Nguyên đán của Trấn Thành - vừa có buổi chiếu sớm dành cho báo giới và truyền thông tại TP.HCM vào chiều 12/2. Tại đây, bộ phim được nhận định có chất lượng nhỉnh hơn kỳ vọng ban đầu.

Thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, pha yếu tố giật gân, phim xoay quanh ba mối quan hệ được đan cài, chồng chéo. Từ đó, những hiểu lầm, rạn nứt hôn nhân, chuyện ngoại tình dần được lật mở, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Trong mạch truyện ấy, LyLy vào vai người dẫn dắt một chương trình tư vấn tình yêu - điểm khởi nguồn của mọi biến cố. Pháo hóa thân thành cô gái vướng vào mối quan hệ với người đã có gia đình, còn Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh người đàn ông cực đoan, níu kéo tình yêu theo cách độc hại.

Trấn Thành vào vai Kim - người đàn ông lụy tình, có phần điên rồ.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thông minh của kịch bản khi đan cài khéo léo ba mối quan hệ, cùng những lật giở, cú twist liên tiếp tạo nên bất ngờ. Câu chuyện tạo được sự tò mò, với cách sắp xếp tình huống hợp lý nhằm đẩy cao trào. Song để phục vụ cho các bước ngoặt ấy, đôi lúc diễn biến tâm lý nhân vật chưa thật sự hợp lý.

Bên cạnh đó, phim vẫn đem đến cảm giác giải trí nhờ những miếng hài được gieo xuyên suốt, tung hứng duyên dáng. Dù vậy, một số nhân vật xuất hiện chủ yếu để tạo mảng miếng gây cười, không đóng góp nhiều vào câu chuyện, khiến tổng thể đôi lúc trở nên rối rắm.

Về mặt diễn xuất, trước đó Thỏ ơi từng gây tranh luận khi dàn cast của Trấn Thành phần lớn là diễn viên tay ngang, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau buổi chiếu đầu tiên, các gương mặt tham gia đều có màn thể hiện tương đối tròn trịa, nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Điểm sáng nằm ở Văn Mai Hương nhờ lối nhả thoại tự nhiên, khả năng tung hứng linh hoạt, thể hiện thành công hình ảnh người phụ nữ đanh đá, chua ngoa nhưng giàu tình cảm. Trấn Thành, với kinh nghiệm dày dặn, cũng xử lý tốt dạng vai có tâm lý bất ổn, có phần điên rồ. Trong khi đó, Ly Ly và Quốc Anh hoàn thành khá ổn phần thể hiện của mình.

Pháo và Vĩnh Đàm có phần đuối sức hơn, đôi lúc còn vụng về trong cách nhả thoại lẫn biểu cảm nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, thể hiện được tính cách nhân vật. Dù vậy, việc lồng ghép nhiều câu thoại mang màu sắc “đạo lý” khiến đôi chỗ đứt mạch cảm xúc. Song nhìn chung, màn thể hiện của dàn diễn viên đạt mức tốt hơn dự đoán.