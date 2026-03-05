Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Hiện gia đình lo liệu lễ tang cho anh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Duy Trường - đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cho biết anh qua đời vào ngày 1/3 (giờ địa phương) tại tiểu bang Texas, Mỹ.

Theo anh Duy Trường, gia đình đang lo liệu tang lễ cho nam ca sĩ. Đại diện gia đình sẽ đưa ra cáo phó sớm.

Kasim Hoàng Vũ mất sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Những ngày cuối đời, sức khỏe của nam ca sĩ rất yếu.

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46.

Tháng 3/2023, Kasim Hoàng Vũ cho biết bị viêm khớp xương hàm, sau đó phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ dẫn đến gương mặt khác lạ so với trước đây. Anh bị sụt cân, hạn chế dùng cơ hàm và ăn đồ mềm. Giữa tháng 8/2023, thông qua tin nhắn với một người bạn, Kasim Hoàng Vũ cho biết căn bệnh của anh tái phát dẫn đến mệt mỏi, đau đớn, run rẩy. Sức khỏe của anh rất yếu, mặt đau dẫn đến mất ngủ, thường thức trắng đêm.

Tối 17/8/2023, Kasim Hoàng Vũ cấp cứu, rồi điều trị nhiều ngày ở bệnh viện. Sau khoảng một tuần, anh được về nhà.

Kasim Hoàng Vũ cho biết rạng sáng 13/9/2024 (giờ Mỹ), ngay sau khi kết thúc đêm nhạc do các đồng nghiệp tổ chức để ủng hộ anh, nam ca sĩ cấp cứu vì quá đau, mệt mỏi.

“Hôm qua, Kasim rất mệt và đau nên lẽ ra phải đi cấp cứu. Nhưng tấm chân tình của các anh chị em nghệ sĩ quá lớn, đặc biệt là mấy trăm khán giả đến với chương trình nên tôi cố gắng gượng đến giây phút cuối cùng để đáp lại tình cảm cũng như sự yêu thương, quan tâm tất cả dành cho. Đến sáng nay, không thể chịu nổi nữa nên Kasim phải vào viện cấp cứu”, Kasim Hoàng Vũ cho biết.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Nam ca sĩ sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương. Kasim Hoàng Vũ được biết đến sau khi tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và Sao Mai điểm hẹn 2004. Đặc biệt là ở Sao Mai điểm hẹn 2004, anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn. Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu... là những ca khúc nổi tiếng của ca sĩ.