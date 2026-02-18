Phim có Kiều Minh Tuấn rời rạp, thu 55 tỷ đồng

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
"Con kể ba nghe" chính thức rời rạp sau một tháng công chiếu, thu về 55 tỷ đồng. Kết quả này giúp tác phẩm vượt điểm hòa vốn.

Con kể ba nghe, bộ phim tâm lý gia đình có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn, đã chính thức rời rạp sau một tháng phát hành. Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, tác phẩm thu về 55 tỷ đồng, con số được xem là khả quan đối với một bộ phim mang màu sắc nặng đô. Với kết quả này, dự án đã vượt điểm hòa vốn.

Chia sẻ về hành trình phát hành trong nước, Trần Thanh Huy - Giám đốc sáng tạo của phim - cho biết: “Hành trình chiếu phim tại Việt Nam của Con kể ba nghe đã khép lại. Sắp tới, phim sẽ tiếp tục đến với nhiều thị trường khác, và chúng tôi hy vọng tác phẩm sẽ được đón nhận như tại quê nhà”.

Trước khi ra mắt, Con kể ba nghe từng được dự báo đối mặt không ít thách thức tại phòng vé. Đây là dự án đầu tay của một đạo diễn trẻ, chưa có nhiều tên tuổi trên thị trường. Đồng thời, bộ phim khai thác câu chuyện về trầm cảm và đời sống của những người làm nghề xiếc - đề tài được xem là mới mẻ, táo bạo, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về khả năng tiếp cận số đông khán giả.

Tuy nhiên, với sự tham gia của các gương mặt quen thuộc như Kiều Minh Tuấn, Quốc Khánh… cùng chất lượng được đánh giá ở mức tốt so với mặt bằng chung phim thương mại, tác phẩm đã có hai tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé. Doanh thu đạt được vì vậy vượt qua dự đoán ban đầu của giới quan sát.

Con kể ba nghe có chủ đề gai góc.

Do Đỗ Quốc Trung cầm trịch, Con kể ba nghe xoay quanh mối quan hệ cha con đầy trúc trắc giữa Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc kỳ cựu, mang trong mình nỗi đau nghề nghiệp khi vợ không may qua đời trong một buổi diễn, và Minh (Hạo Khang) - cậu con trai mắc chứng trầm cảm.

Mười năm kể từ ngày vợ qua đời, Thái không rơi một giọt nước mắt, kiên cường một mình nuôi con, đem đến cho Minh cuộc sống đầy đủ về vật chất, học hành tử tế. Dù vậy, con trai vẫn không thể trưởng thành và mạnh mẽ như những gì anh hằng mong đợi.

Hết lần này đến lần khác, Minh có những hành động bất thường, thậm chí cực đoan đến mức tự hủy hoại bản thân. Những điều đó khiến cha cậu - một người đàn ông thuộc thế hệ trước, đã trải qua đủ bi kịch của cuộc đời - không cách nào hiểu nổi. Từ đây, hành trình của bộ phim đưa khán giả đi qua những lạc nhịp, đứt gãy trong mối quan hệ cha con.

