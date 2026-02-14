Phim Việt 'Huyền tình Dạ Trạch' thu 240 triệu đồng

Sau 5 ngày công chiếu, "Huyền tình Dạ Trạch" mới đạt hơn 240 triệu đồng, doanh thu khá thấp so với mặt bằng chung tuần đầu ra rạp.

Huyền tình Dạ Trạch, dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, gặp khó trong khâu bán vé ngay từ thời điểm ra rạp. Sau 5 ngày công chiếu, tác phẩm mới thu hơn 240 triệu đồng - con số khá thấp so với mặt bằng chung tuần đầu phòng vé, qua đó đặt ra thách thức cho khả năng trụ rạp dài hơi.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng ngày 14/2, phim dắt túi hơn 30 triệu đồng với 248 vé bán ra trên tổng số 259 suất chiếu, đồng nghĩa nhiều suất gần như không có khán giả. Hiện tác phẩm đã rơi xuống nhóm giữa bảng xếp hạng doanh thu, trong bối cảnh thị trường hai tuần qua gần như không xuất hiện đối thủ nặng ký.

Doanh thu thấp của Huyền tình Dạ Trạch thực chất tương đối dễ hiểu khi phim thuộc đề tài lịch sử vốn khó tiếp cận nhóm khán giả trẻ. Cùng với đó, trong lúc nhiều nhà sản xuất lớn đang tăng tốc quảng bá cho đường đua phim Tết, tác phẩm gần như không thể cạnh tranh trên mặt trận truyền thông. Thời điểm ra rạp lại trùng giai đoạn thấp điểm của phòng vé nội địa, khiến Huyền tình Dạ Trạch càng thêm bất lợi.

Huyền tình Dạ Trạch do Đài Hà Nội sản xuất

Huyền tình Dạ Trạch xoay quanh Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ. Tình yêu của họ không được sinh ra từ quyền lực hay sự sắp đặt, mà là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn tự do, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự cũ.

Ngoài câu chuyện tình yêu, phim còn tái hiện hành trình lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang. Trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

Phim được quay tại nhiều địa điểm tại Việt Nam. Trong đó, một số cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), địa danh gắn liền với huyền tích của hai nhân vật Chử Đồng Tử - Tiên Dung.

Dự án được chấp bút bởi Vũ Liêm, được biết đến với các phim Đội Điều Tra Số 7, Độc Đạo, Biệt Dược Đen… Trong khi Tôn Văn đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Nguyễn Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NS Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân… cùng dàn diễn viên trẻ như Xuân Phúc, Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…