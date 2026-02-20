NSND Xuân Bắc cùng Bi Béo tới thăm NSND Công Lý

Vợ NSND Công Lý chia sẻ Xuân Bắc luôn tới thăm hỏi mỗi dịp lễ. Hai nghệ sĩ thân thiết trong cả công việc lẫn cuộc sống suốt nhiều năm qua.

Mới đây, chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - chia sẻ video NSND Xuân Bắc cùng con trai Bi Béo tới thăm nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Chị Ngọc Hà tâm sự, chứng kiến những thăng trầm của ông xã suốt những năm qua với người đến, người đi, chị trân quý tình cảm Xuân Bắc dành cho Công Lý.

Hai nghệ sĩ thân thiết gần 3 thập kỷ và đồng hành trong suốt chặng đường sự nghiệp. Theo chị Ngọc Hà, nghệ sĩ Xuân Bắc luôn tới nhà thăm hỏi, trò chuyện với Công Lý vào mỗi dịp lễ, tết.

Xuân Bắc và Doãn Quốc Đam tới thăm Công Lý.

“Anh Công Lý luôn tự hào nói rằng Xuân Bắc là người yêu quý và thương anh ấy nhiều nhất. Tôi rất xúc động trước tình cảm 2 nghệ sĩ dành cho nhau. Gặp nhau, họ cũng chỉ ôn lại kỷ niệm xưa nhưng đó là tính cảm rất dung dị cả 2 dành cho nhau suốt nhiều năm qua”, chị Ngọc Hà kể.

Những ngày qua, nhiều đồng nghiệp thân thiết, trong đó có Doãn Quốc Đam tới nhà chúc Tết vợ chồng nghệ sĩ Công Lý. Trước đó, MC Thảo Vân cũng đưa con trai tới thăm anh.

NSND Công Lý và bà xã kém 15 tuổi là Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào 1/2020. Tới 2021, Công Lý gặp vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc ông xã. Nghệ sĩ cũng hạn chế lịch trình công việc. Anh thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện hoặc đóng phim nhưng chủ yếu vai nhỏ, thời gian quay không quá dài.

Trong bài viết vào tháng 1, Ngọc Hà lên tiếng khi vấp phải những ý kiến tiêu cực. Theo Ngọc Hà, vì không có điều kiện kinh tế, chị từng bị coi thường khi đi mua sắm. Có những người thân thiết cũng rời bỏ khi gia đình chị gặp khó khăn.

Thế nhưng, trải qua nhiều biến cố, Ngọc Hà khẳng định chị chưa từng than trách số phận hay kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng. Thay vào đó, vợ Công Lý kể chị tự mình bươn chải bằng những buổi livestream trong tình trạng sức khỏe không tốt, giọng khàn, cổ họng đau, cố gắng bán từng sản phẩm nhỏ để kiếm thu nhập. Thậm chí, gia đình nghệ sĩ từng phải bán nhà, đi ở thuê.