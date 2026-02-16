Hình ảnh trong chương trình thay thế Táo Quân đang gây tranh luận

|
Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân là chương trình thay thế Táo Quân ở tối 29 Tết Nguyên đán năm nay. Khác với Táo Quân lên sóng mọi năm, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân được xây dựng theo cấu trúc tổng hợp, đan xen nhiều thể loại từ tiểu phẩm hài đến âm nhạc. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ bao gồm Chí Trung, Đỗ Duy Nam, Bình An, Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi…
|
Chương trình lấy bối cảnh Quảng trường làm trung tâm với các nhân vật chính vẫn là các Táo lên Thiên đình, Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh đảm nhận) và Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam). Chương trình vẫn lồng ghép những vấn đề xã hội và được thể hiện bằng góc độ hài hước, dí dỏm nhưng bớt sâu cây, châm biếm hơn so với Táo Quân.
|
Đan xen đó là các tiểu phẩm ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự nhớ ơn thế hệ cha ông đi trước cùng thông điệp gìn giữ bản sắc dân tộc, xây dựng đất nước. Theo ê-kíp sản xuất, Quảng trường mùa xuân nhấn mạnh thông điệp: Tinh thần tích cực, sự nỗ lực cá nhân và niềm tin là động lực để mỗi người vững vàng bước tới tương lai. Lấy bối cảnh “quảng trường” - biểu tượng của kết nối cộng đồng và giao thoa văn hóa - chương trình mong muốn khán giả gác lại ưu tư, cùng hướng tới một năm mới bình an và giàu hy vọng.
|
Điểm nhấn mang tính biểu tượng của chương trình là hình ảnh Cây Lộc ước nguyện. Mỗi thẻ lộc treo trên cây không chỉ chứa đựng mong ước cá nhân mà còn tượng trưng cho sự kết nối của hàng triệu trái tim hướng về vận hội mới. Ê-kíp định vị chương trình không đơn thuần là một show truyền hình Tết, mà là hành trình cảm xúc nhằm khơi dậy tinh thần tích cực và gieo hy vọng cho các gia đình Việt trước thềm xuân mới.
|
Được xây dựng với thông điệp ý nghĩa, bối cảnh đầu tư, nhưng Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Chương trình vấp phải những ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng nội dung chương trình chưa đủ hấp dẫn, mảng miếng hài thiếu cao trào, trong khi việc lồng ghép quá nhiều thể loại khiến tổng thể trở nên rối rắm, lộn xộn. Gây tranh cãi nhiều nhất là việc chèn ê-kíp sản xuất chèn dày đặc sound effect và quảng cáo. Việc này ảnh hưởng lớn tới mạch cảm xúc cũng như thông điệp của chương trình.
|
Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng chương trình gượng gạo, khó cười, hoặc ví cấu trúc như “lẩu thập cẩm” làm mất đi hương vị Tết quen thuộc. Dù vậy, vẫn có khán giả ghi nhận nỗ lực đổi mới và tinh thần thử nghiệm của ê-kíp trong bối cảnh chương trình truyền hình Tết đang cần thêm hướng đi khác biệt.
|
Hình ảnh trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân.
Những phiên chợ đặc biệt ngày Tết
Trong bài Những phiên chợ đặc biệt trong dịp Tết đăng Tạp chí Bách Khoa, học giả Toán Ánh giới thiệu một số phiên chợ đầu xuân. Làng Mỹ Lợi thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Phiên chợ thịt heo vào các ngày 29 và 30 cuối năm không họp tại chợ mà họp tại những chòi cao mới được cất lên, độ khoảng ba chục chời ở nơi đất trống đầu chợ, là những quán bán thịt heo. Bao nhiêu heo lớn trong làng đều được đem mổ thịt để bán.