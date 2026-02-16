Hình ảnh trong chương trình thay thế Táo Quân đang gây tranh luận

Được xây dựng với thông điệp ý nghĩa, bối cảnh đầu tư, nhưng Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Chương trình vấp phải những ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng nội dung chương trình chưa đủ hấp dẫn, mảng miếng hài thiếu cao trào, trong khi việc lồng ghép quá nhiều thể loại khiến tổng thể trở nên rối rắm, lộn xộn. Gây tranh cãi nhiều nhất là việc chèn ê-kíp sản xuất chèn dày đặc sound effect và quảng cáo. Việc này ảnh hưởng lớn tới mạch cảm xúc cũng như thông điệp của chương trình.