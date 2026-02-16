Ngày 29 Tết của NSND Xuân Bắc

NSND Xuân Bắc đưa các con về thăm ông bà. Nghệ sĩ vui vẻ chia sẻ hình ảnh cùng người thân dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày Tết.

Tối 29 Tết Nguyên đán, NSND Xuân Bắc chia sẻ câu chuyện cùng các con chuẩn bị cho bữa cơm cuối năm cùng gia đình. Nghệ sĩ chia sẻ việc con trai cả Khánh Minh cùng một người họ hàng lắp ổ cắm bếp để bà nấu cơm và đặt được máy lọc nước gọn gàng, an toàn. Sau đó, anh tiếp tục kể chuyện dạy con trai Bi Béo cách nối dây điện vào ổ và phích cắm. Sau khi nghe nghệ sĩ Xuân Bắc hướng dẫn, Bi Béo đề nghị bố cho tự nối dây.

“Thực ra em chỉ cần có thế. Chúng nó tự biết cần phải làm là ngon rồi. Kết quả tốt nữa lại càng ngon. Chiều 29 Tết mỗi nhà mỗi việc. Đây là việc nhà em. Cảm giác ngày Tết về quê với bố mẹ sau thời gian dài vắng nhà của những đứa con đi xa: Nhìn thấy gì cũng muốn lau, chùi, chỉnh sửa. Cảm giác đó lạ thật sự. Xin chia sẻ với những ai ở xa không thể về quê với gia đình trong những ngày Tết cổ truyền nhé”, nghệ sĩ tâm sự.

Xuân Bắc cùng con trai Bi Béo nối dây điện, chuẩn bị cho bữa cơm cuối năm. Ảnh: FBNV.

NSND Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ, lớn lên trong môi trường yêu nghệ thuật và sớm theo đuổi đam mê sân khấu. Sự nghiệp của Xuân Bắc bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, dần khẳng định qua các chương trình hài kịch nổi tiếng, mang lại tiếng cười cho khán giả qua lối diễn xuất duyên dáng, thông minh. Hiện tại, NSND Xuân Bắc đảm nhận vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Anh có 3 con trai là Nguyễn Nhật Khánh Minh, Nguyễn Nhật Võ Nguyên (Bi Béo) và bé Bão (sinh 2018).

Trong đó, con trai cả Khánh Minh sinh năm 2007. Tháng 10/2025, vợ của NSND Xuân Bắc chia sẻ việc Khánh Minh tốt nghiệp THPT và đậu vào 3 trường đại học, trong đó có lĩnh vực sân khấu, điện ảnh.

Khánh Minh và em trai Võ Nguyên (Bi Béo) trước đây từng được chú ý khi tham gia chương trình Táo quân. Hai con trai Xuân Bắc cũng thể hiện khả năng ca hát với ca khúc Nothing's gonna change my love for you trong một chương trình truyền hình.