Chương trình thay thế Táo Quân trên giờ vàng Giao thừa gây tranh luận

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân phát sóng thế khung giờ của Táo Quân. Nhưng chương trình đang bị chê vì nội dung kém hấp dẫn, quá nhiều quảng cáo.

Chương trình nghệ thuật Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân lên sóng tối 29 Tết Nguyên đán, thay thế Táo Quân, mang đến một cấu trúc tổng hợp đan xen nhiều thể loại từ tiểu phẩm hài đến âm nhạc. Các tiết mục ca hát có sự tham gia của Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi…

Mở màn là phần trình diễn áo dài trên nền ca khúc Mùa xuân đầu tiên, do Đỗ Duy Nam trong vai Tào Đẩu thể hiện. Sau đó, chương trình chuyển sang bối cảnh Thiên Đình, nơi Ngọc Hoàng tặng vợt pickleball cho Tào Đẩu và Thiên Lôi do (NSƯT Tiến Minh đảm nhận). Chi tiết này phản ánh câu chuyện tiếng ồn từ bộ môn pickleball vốn gây tranh cãi tại nhiều khu dân cư trong năm qua.

Chương trình thay thế Táo Quân là Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân gây thất vọng. Ảnh: NSX.

Tiếp nối mạch nội dung, chương trình khai thác loạt vấn đề xã hội bằng góc nhìn hài hước, dí dỏm. Xen kẽ là những phần ca múa nhạc mang nhiều màu sắc khác nhau, cùng những phần giao lưu hoặc tiểu phẩm giàu cảm xúc, tôn vinh truyền thống uống nước nhớ nguồn và các giá trị văn hóa của người Việt.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng của chương trình là hình ảnh Cây Lộc ước nguyện. Mỗi thẻ lộc được treo lên chứa đựng mong ước cá nhân đồng thời tượng trưng cho sự kết nối của hàng triệu trái tim hướng về vận hội mới. Ê-kíp định vị chương trình không đơn thuần là một show truyền hình Tết, mà là hành trình cảm xúc nhằm khơi dậy tinh thần tích cực, gieo hy vọng cho các gia đình Việt trước thềm xuân mới.

Tuy nhiên, khi chương trình lên sóng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng nó khó vượt qua cái bóng quá lớn của Táo Quân. Phần đông tài khoản mạng nhận định Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân chưa đủ hấp dẫn, nội dung có phần mờ nhạt, khó cười. Chưa kể, việc lồng ghép quá nhiều thể loại khác nhau khiến chương trình trở nên rối rắm, hổ đốn và lộn xộn. Bên cạnh đó, việc ê-kíp lồng ghép sound effect và quảng cáo quá nhiều cũng khiến khán giả không hài lòng.

“Ráng cười mà không cười nổi”, “Miếng hài không được tự nhiên lắm, tình tiết cứ gượng”, “Hài kịch không ra hài kịch. Ca nhạc cũng không ra ca nhạc, phóng sự cũng không ra. Tóm lại nhồi nhét thành lẩu thập cẩm. Mất cả hương vị Tết. Chờ Gala cười mùng 2 Tết thôi”, "Tôi thà xem Táo Quân còn hơn là chương trình này, nửa nọ nửa kia, sound effect chèn dữ dội, lộn xộn. Chúng tôi cần những gì giá trị chứ không phải những sound effect ra hiệu đoạn cần cười như vậy", khán giả bình luận.