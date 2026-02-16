Hình ảnh gây chú ý của gia đình ông Nguyễn Quốc Cường

Đăng hình ảnh cuối cùng trong năm Ất Tỵ cùng gia đình, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ Subeo vẫn đang là thành viên cao nhất nhà anh.

Tiếp nối truyền thống đăng ảnh cập nhật chiều cao của các thành viên trong gia đình trước thềm Giao thừa, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vừa chia sẻ hình ảnh mới vào tối 29 Tết Nguyên đán. Trong hình ảnh, Subeo cao nhất nhà, tiếp đó đến Đàm Thu Trang và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Hình ảnh ngày cuối năm của gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: FBNV.

Kèm theo hình ảnh, doanh nhân hài hước chia sẻ: “Như mọi năm, trước thềm Giao thừa, cả nhà sẽ làm tấm hình xem chiều cao các vị trí trong nhà có thay đổi gì không. Chốt hạ là các vị trí vẫn y vậy, chỉ có hạng 1, 4 và 5 có cao thêm tý, nhưng cũng không đủ để soán vị trí thứ 3 của ba”.

Khi được bạn bè trêu đùa rằng tương lai có thể trở thành người đàn ông nhỏ bé nhất nhà, doanh nhân đáp: “Nhỏ bé để được yêu thương ạ”.

Đón Tết Bính ngọ, gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Đàm Thu Trang trang hoàng lộng lẫy cho tổ ấm. Không gian biệt thự của gia đình doanh nhân trở nên ấm áp với tông màu chủ đạo là đỏ, vàng. Từng góc nhỏ trong nhà đều phủ kín hoa tươi, đèn lấp lánh. Phía bên ngoài, vợ chồng người mẫu bày biện thêm bộ bàn ghế tre, câu đối đỏ, đèn lồng…

Vợ chồng doanh nhân đã trải qua 10 năm đồng hành. Vào tháng 12/2025, khi chuẩn bị kỷ niệm 1 thập niên bên nhau, doanh nhân đăng ảnh chụp cùng bà xã. Anh viết: "2016 và chuẩn bị bước vào 2026. 10 năm cùng những thăng trầm và đủ các cung bậc cảm xúc. Yêu em, vợ yêu của anh".

Nguyễn Quốc Cường - Đàm Thu Trang công khai chuyện tình cảm vào năm 2016. Họ tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1/2019. 6 tháng sau đó, họ cử hành hôn lễ tại TP.HCM.

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2023, họ hạnh phúc chào đón con thứ hai. Kể từ khi kết hôn, sinh con, người mẫu hạn chế hoạt động giải trí và xuất hiện trước truyền thông. Cô tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.