Sao Việt đón Tết bên gia đình

Người mẫu Vũ Hà Anh đoàn tụ cùng đại gia đình trong những ngày cuối năm. Theo siêu mẫu, gia đình cô từ nhiều năm qua đã gìn giữ truyền thống yêu thương và quây quần bên nhau mỗi dịp lễ tết. “Chúc tất cả bạn bè của Hà Anh một cái Tết đoàn viên, ấm áp bên gia đình. Những năm gần đây thật khó khăn về mặt kinh tế, nhưng có khi đây cũng là nhắc nhở để mình tập sống chậm, cần kiệm, chắt chiu, khiêm tốn và trân trọng những gì quý giá nhất bên mình, gia đình”, Hà Anh chia sẻ.