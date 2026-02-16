Sao Việt đón Tết bên gia đình

|
Vợ chồng diễn viên Thanh Hiền cùng ông bà và các con đi chơi, ngắm chợ hoa ngày Tết. Năm nay, gia đình Thanh Hiền đón cái Tết hạnh phúc, ấm cúng hơn khi có thêm thành viên mới. Nữ diễn viên sinh con thứ 2 vào tháng 12/2025. Thanh Hiền đăng ký kết hôn với ông xã 9X vào 11/11/2025. Thanh Hiền chia sẻ bé Grammy (con riêng của nữ diễn viên với Gia Bảo) hạnh phúc chia sẻ việc có em là món quà tuyệt vời nhất.
Người mẫu Vũ Hà Anh đoàn tụ cùng đại gia đình trong những ngày cuối năm. Theo siêu mẫu, gia đình cô từ nhiều năm qua đã gìn giữ truyền thống yêu thương và quây quần bên nhau mỗi dịp lễ tết. “Chúc tất cả bạn bè của Hà Anh một cái Tết đoàn viên, ấm áp bên gia đình. Những năm gần đây thật khó khăn về mặt kinh tế, nhưng có khi đây cũng là nhắc nhở để mình tập sống chậm, cần kiệm, chắt chiu, khiêm tốn và trân trọng những gì quý giá nhất bên mình, gia đình”, Hà Anh chia sẻ.
Lê Bống đăng ảnh đi sắm hoa kèm theo chú thích: “Xuân Anh bên Xuân 29 Tết”. Năm qua, Lê Bống phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Không thời gian. Diễn xuất của cô vẫn còn gây tranh luận với nhiều ý kiến cho rằng vai diễn chưa đủ tự nhiên. Trong khi đó, diễn viên Đoàn Minh Tài hạnh phúc chia sẻ hình ảnh lần đầu đón Tết chung nhà cùng bà xã Sunny Đan Ngọc. Hai người kết hôn cuối năm 2025.
Liên Hương chọn chiếc váy dáng dài khi lưu lại những tấm hình cuối cùng của năm Ất Tỵ. Đây là năm đầu tiên người đẹp đón Tết với tư cách nàng dâu. Liên Hương tổ chức lễ cưới với anh Lê Minh Trung - đang làm cán bộ công tác tại một cơ quan nhà nước - vào giữa 2025.
Ngày cuối năm, vợ chồng Việt Hoa đăng ảnh mặc áo dài, check-in tại đài truyền hình nơi cả 2 gắn bó nhiều năm. Năm vừa qua, Việt Hoa được đánh giá cao khi đảm nhận vai chính trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.
Năm nay, Minh Thu đón Tết tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu trở lại đất nước này sau 7 năm.
Hồng Nhung chia sẻ bài thơ thay cho lời nhắn nhủ về năm hết Tết đến. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Cuối ngày một cuối năm / Phút lặng thầm / Chút chạnh lòng / Thôi cũng được”.
Những phiên chợ đặc biệt ngày Tết
Trong bài Những phiên chợ đặc biệt trong dịp Tết đăng Tạp chí Bách Khoa, học giả Toán Ánh giới thiệu một số phiên chợ đầu xuân. Làng Mỹ Lợi thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Phiên chợ thịt heo vào các ngày 29 và 30 cuối năm không họp tại chợ mà họp tại những chòi cao mới được cất lên, độ khoảng ba chục chời ở nơi đất trống đầu chợ, là những quán bán thịt heo. Bao nhiêu heo lớn trong làng đều được đem mổ thịt để bán.