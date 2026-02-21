Phim Việt 16+ rời rạp

Thiên đường máu không còn suất chiếu sau 21/2. Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu 126 tỷ đồng. Thiên đường máu từng nắm giữ kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026, trước khi bị soán ngôi bởi Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành.
Ra mắt vào ngày đầu năm, Thiên đường máu nhanh chóng áp đảo đối thủ đồng hương Ai thương ai mến. Nhờ lợi thế đề tài mới lạ, hút khách, tác phẩm gắn nhãn 16+ tạo được độ thảo luận ấn tượng, duy trì sức nóng ổn định ngoài rạp. Ngoài ra, ê-kíp cũng tích cực quảng bá, tổ chức cinetour giúp phim thu hút thêm khán giả.
Thiên đường máu khép lại hành trình rạp với doanh thu 126 tỷ đồng. Ảnh: NSX.
Thành tích phòng vé ấn tượng, nhưng đáng tiếc, chất lượng Thiên đường máu lại vướng tranh cãi. Phim nhận phản hồi trái chiều về kịch bản nhiều sạn, hầu như chỉ chạm tới vấn nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến ở bề mặt mà chưa cho thấy góc nhìn sâu sắc. Màn thể hiện của dàn cast cũng trồi sụt, nổi bật nhất là Quách Ngọc Ngoan, dù vai phụ nhưng lấn át tuyến chính.
Trở lại với diễn biến phòng vé hiện tại, kết quả đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 gần như đã được định đoạt khi dẫn đầu là Thỏ ơi của Trấn Thành. Phim đang tiến sát mốc doanh thu 200 tỷ đồng và còn cho thấy tiềm năng chinh phục những cột mốc phòng vé cao hơn.
Ở vị trí top 2 là Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang. Tác phẩm vừa cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Báu vật trời cho (33 tỷ đồng) và Mùi phở (23 tỷ đồng).
