Phim Trường Giang có kiếm được 100 tỷ đồng?

Khép lại kỳ nghỉ Tết, "Nhà ba tôi một phòng" mang về gần 80 tỷ đồng. Việc tác phẩm chinh phục cột mốc 100 tỷ là hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể kỳ vọng thành tích 150 tỷ.

Số liệu thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Nhà ba tôi một phòng giữ vững vị trí top 2 phòng vé trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Sau 6 ngày công chiếu, đứa con tinh thần của Trường Giang đã mang về gần 80 tỷ đồng .

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, lượng khán giả ra rạp giảm, kéo theo tốc độ tăng doanh thu của dàn phim Tết ít nhiều chững lại. Song với tình hình phòng vé hiện tại, chuyện Nhà ba tôi một phòng thu 100 tỷ đồng chỉ là chuyện sớm muộn. Tác phẩm dự kiến chạm tay đến cột mốc doanh thu vàng trong khoảng 3 - 4 ngày tới.

Trường Giang hóa thân người cha gà trống nuôi con trong Nhà ba tôi một phòng.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết ngưỡng hòa vốn của phim Trường Giang vào khoảng 80 tỷ đồng , một phần do ngân sách P&A khá lớn, có thể lên tới 10 tỷ đồng . Hiện tại, Nhà ba tôi một phòng đã có thể bắt đầu mang lãi về cho nhà sản xuất.

Theo quan sát của phóng viên, ngoài Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng là cái tên duy nhất có khả năng vượt mốc 100 tỷ đồng dịp Tết năm nay. Các phim Việt còn lại như Mùi phở, Báu vật trời cho không cho thấy đủ sức bật để gia nhập hàng ngũ phim trăm tỷ.

Đây là lần đầu tiên Trường Giang đảm nhiệm vai trò đạo diễn điện ảnh, kiêm sản xuất và đóng vai chính. Nhờ lợi thế tên tuổi đạo diễn, cùng chiến dịch truyền thông bài bản, Nhà ba tôi một phòng giành được lợi thế trước hai đối thủ khác là Báu vật trời cho và Mùi phở.

Nhà ba tôi một phòng theo chân ông Thạch (Trường Giang), người đàn ông quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm dưa cà. Con gái ông là Hoài An (Minh Anh), đam mê lĩnh vực thời trang và ước mơ du học trời Âu.

Ở tuổi mười bảy, mười tám, cô bé bắt đầu tò mò về tình yêu đôi lứa. Điều này khiến ông Thạch lo lắng, trong vô thức muốn kiểm soát cuộc sống riêng của con gái. Điều này khiến mối quan hệ của hai cha con vốn hòa thuận bỗng trở nên căng thẳng.

Trường Giang sắp gia nhập "CLB đạo diễn trăm tỷ" của điện ảnh Việt.

Rào cản khiến Nhà ba tôi một phòng không cạnh tranh được vị trí top 1 phòng vé là đề tài cũ, an toàn. Các chuyên gia nhận định khoảng thời gian gần đây, khán giả đại chúng có xu hướng đi tìm những câu chuyện độc đáo về nội dung lẫn ngôn ngữ kể. Những kịch bản muốn thu hút khán giả đòi hỏi phải có chủ đề mới lạ, hấp dẫn, bên cạnh câu chuyện có những yếu tố bất ngờ, kịch tính.

Trong khi, phim của Trường Giang lựa chọn lối kể chuyện an toàn, thậm chí có phần cũ kỹ. Những mảng hài của phim ghi điểm song mảng bi lại kém thuyết phục, lạm dụng nước mắt để mồi cảm xúc khán giả.

Trở lại với diễn biến phòng vé, để chinh phục cột mốc doanh thu cao hơn (khả thi nhất là 150 tỷ đồng ), bài toán đặt ra cho ê-kíp Trường Giang những ngày tới là duy trì độ thảo luận của khán giả trên mạng xã hội về tác phẩm. Bên cạnh cinetour, việc tung clip hậu trường, hé lộ những cảnh quay đặc sắc chưa từng công bố, tổ chức phỏng vấn dàn cast, talkshow, hay thay đổi thông điệp truyền thông để phù hợp hơn với phản ứng của khán giả... là những phương pháp thường được áp dụng để giúp phim duy trì sức nóng, kéo dài tuổi thọ ngoài rạp.