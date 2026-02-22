Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghệ sĩ Vương Thúc Hoa qua đời

  Chủ nhật, 22/2/2026
Nghệ sĩ gạo cội của Đài Loan Vương Thúc Hoa vừa qua đời ở tuổi 91. Sự ra đi của bà khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Theo China Times, nghệ nhân Vương Thúc Hoa đã qua đời ngày 12/2, hưởng thọ 91 tuổi. Đoàn kịch lên tiếng xác nhận tin buồn, đồng thời đăng tải cáo phó trên mạng xã hội vào hôm 21/2.

"Nghệ nhân Vương Thúc Hoa kính yêu của chúng tôi, đã an nhiên tạ thế vào ngày 12/2. Bà đã dùng cả cuộc đời dịu dàng và kiên định để gìn giữ, truyền thừa nghệ thuật ca tử hí, đồng thời dùng tình yêu và nụ cười để lại ký ức ấm áp trong trái tim mỗi chúng ta", đại diện đoàn kịch chia sẻ.

Theo nguồn tin, tang lễ nghệ nhân gạo cội sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Đỉnh Hựu ở quận Bản Kiều, thành phố Tân Bắc. "Gia quyến kính xin miễn phúng điếu, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Ngày giờ và địa điểm tổ chức lễ cáo biệt sẽ được thông báo sau. Kính mong mọi người dùng lời chúc phúc và niềm thương nhớ để tiễn bà Thúc Hoa trên chặng đường cuối cùng", phía gia đình cho biết.

Vuong Thuc Hoa anh 1

Nghệ nhân Vương Thúc Hoa qua đời ở tuổi 91. Ảnh: China Times.

Nghệ nhân Vương Thúc Hoa sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca tử hí danh tiếng ở Đài Nam. Bà nổi tiếng với tài năng và địa vị không thể lay chuyển trong giới ca tử hí. Chồng bà là Lâm Trúc Ngạn, từng đoạt Giải thưởng Văn nghệ Quốc gia, đồng thời là người bảo tồn nghệ thuật truyền thống âm nhạc hậu trường ca tử hí.

Hai vợ chồng nghệ nhân sáng lập Đoàn kịch Dân Quyền vào năm 1970. Với tư cách vợ của đoàn trưởng, Vương Thúc Hoa dành cả đời dốc sức truyền thừa văn hóa hí khúc bản địa cho các thế hệ sau. Trước đó vào năm 2023, ông Lâm Trúc Ngạn cũng đã qua đời.

