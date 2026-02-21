Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Thỏ ơi' vượt mốc 200 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 21/2/2026 19:22 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

"Thỏ ơi" mang về 200 tỷ đồng sau khoảng 5 ngày công chiếu. Tốc độ kiếm tiền của phim đang tương đương "Bộ tứ báo thủ" năm ngoái.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu Thỏ ơi vượt mốc 200 tỷ đồng trong tối 21/2, tức mùng 5 Tết. Riêng trong ngày, phim mang về gần 40 tỷ đồng, với khoảng 400.000 vé bán ra trên 4.500 suất chiếu. Theo thông tin từ nhà phát hành, Thỏ ơi cũng lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử, với hơn 41 tỷ đồng vào hôm 20/2.

Với việc chinh phục mốc doanh thu 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày, Thỏ ơi đang cho thấy tốc độ kiếm tiền tương đương Bộ tứ bảo thủ - phim Tết khác của Trấn Thành phát hành năm ngoái. Đáng chú ý là Thỏ ơi bình quân có khoảng hơn 4.000 suất chiếu/ngày, trong khi Bộ tứ báo thủ có tới gần 6.000 suất chiếu/ngày.

Với tình hình bán vé hiện tại, việc Thỏ ơi vượt qua thành tích của Bộ tứ báo thủ là hoàn toàn trong khả năng. Giới quan sát nhận định tác phẩm mới nhất của Trấn Thành có tiềm năng chạm ngưỡng doanh thu 400-500 tỷ đồng.

Tho oi anh 1

Lyly đóng vai nữ chính trong Thỏ ơi. Ảnh: NSX.

Rào cản khiến Thỏ ơi khó chinh phục những cột mốc phòng vé cao hơn là việc kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, khiến lượng khán giả ra rạp suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, một số tranh cãi về nội dung, diễn xuất đang dấy lên trên mạng xã hội cũng có thể khiến tốc độ kiếm tiền của tác phẩm chậm lại.

Bài toán đặt ra cho ê-kíp truyền thông Thỏ ơi là duy trì sức nóng và mức độ thảo luận của khán giả đại chúng trong những ngày tiếp theo.

Thuộc thể loại tâm lý, giật gân, Thỏ ơi xoay quanh ba mối quan hệ được đan cài, chồng chéo. Từ đó, những hiểu lầm, rạn nứt hôn nhân, chuyện ngoại tình dần được lật mở, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Phim gắn nhãn 18+, với mức kinh phí được tiết lộ khoảng 2 triệu USD.

Tống Khang

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

