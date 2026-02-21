Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ diễn viên 'khoe' tăng cân sau Tết

  Thứ bảy, 21/2/2026 19:49 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Diễn viên hài Mi Ja tiết lộ đã tăng hơn 3 kg chỉ trong vài ngày do ăn uống "thả phanh". Người đẹp bày tỏ quyết tâm sẽ tập luyện để về mức 47 kg.

Theo tờ Daum, hôm 20/2, Mi Ja - nữ phát thanh viên kiêm diễn viên hài Hàn Quốc - gây chú ý khi chia sẻ về việc tăng cân sau kỳ nghỉ Tết. Trên SNS cá nhân, người đẹp đăng tải dòng trạng thái công khai cân nặng hiện tại: "Chân cũng sưng phù rồi… 53,53 kg. Kỳ nghỉ dài thật hạnh phúc".

Mi Ja cũng chia sẻ bữa ăn sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết. Trong đoạn video được đăng tải sau đó, người đẹp tỏ ra bất ngờ khi đo cân nặng. Cô cho hay đã tăng khoảng 3,2 kg chỉ sau vài ngày.

Mi Ja thừa nhận đã ăn uống "thả phanh" trong kỳ nghỉ Tết, đăng kèm bức ảnh cho thấy vòng hai kém thon gọn, để lộ phần mỡ bụng. Nữ diễn viên cho biết đã tăng cân không kiểm soát và bày tỏ quyết tâm sau Tết sẽ cố tập luyện, đưa khối lượng cơ thể về mức 47 kg.

Mi Ja anh 1

Mi Ja chia sẻ hình ảnh tăng cân sau kỳ nghỉ.

Trước đây, Mi Ja duy trì mức cân nặng khoảng 49 kg nhờ kết hợp ăn kiêng và tập luyện. Năm ngoái, người đẹp từng đặt mục tiêu giảm cân xuống mốc 40 kg và giữ vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

Mi Ja được biết đến là con gái của diễn viên Jang Gwang và Jeon Seong Ae. Cô ra mắt với tư cách diễn viên hài của Munhwa Broadcasting Corporation năm 2012. Tháng 4/2022, cô kết hôn với diễn viên hài Kim Tae Hyun. Thời gian qua, người đẹp sáng tạo nhiều nội dung trên mạng xã hội xoay quanh ẩm thực, tích cực kết nối với người hâm mộ.

