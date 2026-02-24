Bạn thân David Beckham khiêu khích Brooklyn?

Dave Gardner chia sẻ một bức ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Cruz Beckham, ngầm khiêu khích Brooklyn Beckham giữa bối cảnh hai bên đang căng thẳng.

Theo The Sun, người bạn thân nhất và cũng là cựu đại diện của David Beckham - Dave Gardner - vừa có động thái gây chú ý trên mạng xã hội giữa bối cảnh nhà Beckham đang "chia phe". Cụ thể, Dave chia sẻ một bức ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Cruz Beckham.

Trong tấm hình được đăng tải, Dave đứng tạo dáng cùng Cruz và Marc Anthony - MC đã gián tiếp gây ra mâu thuẫn trong đám cưới của Brooklyn - Nicola. "Chúc cháu một ngày tuyệt vời nhé. Yêu cháu, Cruz", bạn thân của David Beckham chú thích.

Bức ảnh Dave Gardner đăng tải. Ảnh: IGNV.

Việc Dave Gardner đăng tải bức ảnh chúc mừng sinh nhật Cruz nhưng lại có mặt Marc Anthony được cho là động thái khiêu khích nhắm đến Brooklyn.

Trước đó, Marc Anthony từng bị kéo vào tâm điểm tranh cãi xoay quanh mâu thuẫn gia đình huyền thoại bóng đá Anh. Cụ thể, trong đám cưới của Brooklyn và Nicola, thay vì mời cô dâu Nicola, Marc đã gọi Victoria lên sân khấu thực hiện điệu nhảy đầu tiên với chú rể.

Mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn khi nam MC đã gọi mẹ chú rể là "người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng". Điều này khiến cô dâu Nicola cảm thấy tủi thân và bật khóc, chạy ra khỏi căn phòng tổ chức tiệc cưới.

Hồi cuối tuần trước, gia đình Beckham cũng tổ chức sinh nhật cho Cruz tại The Maine Mayfair ở London. Bữa tiệc quy tụ đông đủ thành viên trong gia đình, ngoại trừ vợ chồng Brooklyn.

David Beckahm dường như cũng có động thái nhắm đến con trai cả khi ca ngợi cậu con trai út Cruz là người "cực kỳ trung thành với gia đình".

Trên mạng xã hội, cựu danh thủ viết: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 cậu con trai nhỏ của bố. Giờ thì không còn nhỏ nữa, nhưng điều khiến bố tự hào nhất chính là việc con đã trưởng thành. Con là người tử tế, chu đáo và cực kỳ trung thành với gia đình, bạn bè và tất cả những người xung quanh, điều đó khiến con trở thành một người rất đặc biệt".