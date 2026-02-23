'Thỏ ơi' giảm suất chiếu

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, bộ phim của Trấn Thành giảm nhẹ về lượng suất chiếu nhưng tốc độ kiếm tiền vẫn khá ổn định. "Thỏ ơi" dự kiến thu 300 tỷ đồng sau 8 ngày công chiếu.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thỏ ơi trong ngày 23/2 có khoảng 4.100 suất chiếu. Con số này đã giảm nhẹ so với thời điểm trong kỳ nghỉ lễ, khi bình quân phim có khoảng 4.300 - 4.400 suất chiếu/ngày.

Dẫu vậy, tốc độ kiếm tiền của Thỏ ơi vẫn khá ấn tượng, đã mang về 260 tỷ đồng . Tác phẩm của Trấn Thành dự kiến chạm mốc doanh thu 300 tỷ sau 8 ngày công chiếu. Trước đó, kỷ lục thuộc về Mai và Mưa đỏ khi cùng thu 300 tỷ đồng sau 9 ngày.

Trong khi Thỏ ơi giảm nhẹ về lượng suất chiếu, các phim Việt khác không có nhiều điều chỉnh về lượng suất chiếu. Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng có khoảng hơn 1.800 suất/ngày, Báu vật trời cho có hơn 1.400 suất/ngày còn Mùi phở khoảng 800 suất/ngày.

Thỏ ơi dự kiến thu 300 tỷ sau 8 ngày. Ảnh: NSX.

Tết Bính Ngọ năm nay, phòng vé Việt bùng nổ khi có tới 4 phim nội địa cùng tranh đấu. Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé trong 6 ngày Tết là 409,4 tỷ đồng , tăng hơn 33% so với doanh số cùng kỳ của Tết Ất Tỵ 2025 ( 306 tỷ đồng trong 6 ngày).

Trong khi phim Trấn Thành vẫn chễm chệ ở vị trí top 1, thì các phim ở vị trí thứ 2, 3, 4 đều có sự tăng trưởng lớn so với vị trí tương tự năm 2025.

Nhà ba tôi một phòng (76 tỷ) vượt trội so với Nụ hôn bạc tỷ (52 tỷ).

Báu vật trời cho (48 tỷ) gấp 4 lần doanh thu Yêu nhầm bạn thân (12 tỷ).

Mùi Phở (29 tỷ) có doanh thu gấp 2,5 lần Paddington 3 (11 tỷ).