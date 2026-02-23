Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Thỏ ơi' giảm suất chiếu

  • Thứ hai, 23/2/2026 16:36 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, bộ phim của Trấn Thành giảm nhẹ về lượng suất chiếu nhưng tốc độ kiếm tiền vẫn khá ổn định. "Thỏ ơi" dự kiến thu 300 tỷ đồng sau 8 ngày công chiếu.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thỏ ơi trong ngày 23/2 có khoảng 4.100 suất chiếu. Con số này đã giảm nhẹ so với thời điểm trong kỳ nghỉ lễ, khi bình quân phim có khoảng 4.300 - 4.400 suất chiếu/ngày.

Dẫu vậy, tốc độ kiếm tiền của Thỏ ơi vẫn khá ấn tượng, đã mang về 260 tỷ đồng. Tác phẩm của Trấn Thành dự kiến chạm mốc doanh thu 300 tỷ sau 8 ngày công chiếu. Trước đó, kỷ lục thuộc về MaiMưa đỏ khi cùng thu 300 tỷ đồng sau 9 ngày.

Trong khi Thỏ ơi giảm nhẹ về lượng suất chiếu, các phim Việt khác không có nhiều điều chỉnh về lượng suất chiếu. Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng có khoảng hơn 1.800 suất/ngày, Báu vật trời cho có hơn 1.400 suất/ngày còn Mùi phở khoảng 800 suất/ngày.

Tho oi anh 1

Thỏ ơi dự kiến thu 300 tỷ sau 8 ngày. Ảnh: NSX.

Tết Bính Ngọ năm nay, phòng vé Việt bùng nổ khi có tới 4 phim nội địa cùng tranh đấu. Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé trong 6 ngày Tết là 409,4 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với doanh số cùng kỳ của Tết Ất Tỵ 2025 (306 tỷ đồng trong 6 ngày).

Trong khi phim Trấn Thành vẫn chễm chệ ở vị trí top 1, thì các phim ở vị trí thứ 2, 3, 4 đều có sự tăng trưởng lớn so với vị trí tương tự năm 2025.

Nhà ba tôi một phòng (76 tỷ) vượt trội so với Nụ hôn bạc tỷ (52 tỷ).

Báu vật trời cho (48 tỷ) gấp 4 lần doanh thu Yêu nhầm bạn thân (12 tỷ).

Mùi Phở (29 tỷ) có doanh thu gấp 2,5 lần Paddington 3 (11 tỷ).

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet thua sốc

Kết quả lễ trao giải BAFTA hôm 22/2 gây xôn xao khi cả Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio đều thua trước Robert Aramayo.

10 giờ trước

Phim Trường Giang có kiếm được 100 tỷ đồng?

Khép lại kỳ nghỉ Tết, "Nhà ba tôi một phòng" mang về gần 80 tỷ đồng. Việc tác phẩm chinh phục cột mốc 100 tỷ là hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể kỳ vọng thành tích 150 tỷ.

24 giờ trước

‘Thỏ ơi’ có kiếm được 500 tỷ đồng?

Chuyện "Thỏ ơi" chinh phục mốc doanh thu 400 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi. Nhưng để phá vỡ kỷ lục của "Mai" (551 tỷ) lại không phải chuyện dễ.

14 giờ trước

Tống Khang

Thỏ ơi Trấn Thành Trấn Thành phim Tết

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Dien bien vu ca si Noo Phuoc Thinh bi kien hinh anh

Diễn biến vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện

3 giờ trước 17:58 23/2/2026

0

Sau khi TAND TP.HCM tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện ở cấp sơ thẩm, nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án trong vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ với ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý