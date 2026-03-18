Chồng trẻ của Tiêu Thục Thận bị phạt tù vì tội cưỡng hiếp

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 18/3, Lương Hiên An bị tuyên 4 năm 10 tháng tù giam. Người này sau đó tuyên bố sẽ kháng cáo.

Theo China Times, Lương Hiên An bị một nữ nghệ sĩ thuộc công ty tố cáo có hành vi đồi bại. Theo kết quả điều tra, sự việc xảy ra rạng sáng 8/11/2023, khi Lương Hiên An và các nhân viên trong công ty giải trí của mình tham gia một buổi tiệc. Sau cuộc vui, chồng của Tiêu Thục Thận lấy lý do nhờ cô gái dẫn đường về phòng nghỉ và phát sinh hành vi cưỡng ép nạn nhân quan hệ tình dục.

Hôm 18/3, tòa án địa phương Sĩ Lâm đã tuyên phạt Lương Hiên An 4 năm 10 tháng tù giam về tội cưỡng hiếp. Tòa cho rằng Lương Hiên An bao biện hành vi phạm tội, khó có khả năng được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi tòa tuyên án, phía Lương Hiên An lập tức đăng tải thông báo trên mạng xã hội, cho biết sẽ kháng cáo để chứng minh sự trong sạch.

Lương Hiên An và Tiêu Thục Thận. Ảnh: Weibo.

"Đối với vụ án lần này, phán quyết sơ thẩm có sự khác biệt rõ ràng so với các tình tiết mà phía chúng tôi đưa ra cũng như các chứng cứ đã nộp. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ và cụ thể các tài liệu chứng cứ, bao gồm ghi chép hội thoại, dữ liệu hình ảnh và các bằng chứng liên quan. Tuy nhiên, một số chứng cứ then chốt chưa được xem xét đầy đủ, dẫn đến việc thẩm phán dựa trên nhận định chủ quan để đưa ra phán quyết mà phía chúng tôi không thể chấp nhận, do đó sẽ tiến hành kháng cáo", phía Lương Hiên An cho hay.

Chồng Tiêu Thục Thận chia sẻ thêm: "Hiện tại, các hoạt động kinh doanh do cá nhân tôi và đội ngũ vận hành vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. Tất cả các hoạt động đều được vận hành ổn định bởi đội ngũ chuyên nghiệp trong và ngoài nước theo hệ thống sẵn có. Tôi kêu gọi công chúng nhìn nhận diễn biến vụ việc một cách lý trí, tránh lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng để đảm bảo tính công bằng của quy trình tư pháp và quyền lợi cơ bản của các bên liên quan".

Lương Hiên An kém Tiêu Thục Thận 15 tuổi. Cả hai tới nay đã về chung nhà được 8 năm. Theo 163, thời gian qua, Lương Hiên An liên tục vướng lùm xùm đời tư. Người này từng bị tố lừa đảo, sau đó lại bị nhiều cô gái tố lừa tình, lừa tiền.