'Tài' của Mỹ Tâm thu 100 tỷ đồng

Theo thống kê từ đơn vị phát hành, "Tài" đạt 100 tỷ đồng doanh thu vào chiều 18/3, sau khoảng 2 tuần ra rạp.

Chiều 18/3, nhà sản xuất phim Tài thông báo dự án vượt mốc 100 tỷ đồng . Con số này được dẫn từ thống kê của CJ CGV Vietnam. Trên hệ thống Box Office Vietnam, doanh thu phim Tài hiển thị con số 96,3 tỷ đồng . Sai số này có thể đến từ vụ Box Office Vietnam bị sập trang web hồi đầu tháng 3.

Thành tích của dự án giúp Mai Tài Phến gia nhập câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ, ngay ở phim đầu tay. Tương tự, Mỹ Tâm cũng có phim đầu tiên cán mốc 100 tỷ trong vai trò nhà sản xuất.

Sau khi Tài đạt con số 100 tỷ, Mai Tài Phến chia sẻ: "Đối với tôi, con số 100 tỷ đồng là một điều rất đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là khi thấy khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Tôi nghĩ đây là động lực để mình tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án sau. Tài là một hành trình rất dài và tôi may mắn khi không phải đi một mình".

Trong khi đó, Mỹ Tâm bày tỏ: "Tôi thật sự vui và cũng rất biết ơn tình cảm của khán giả dành cho phim. Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để kể một câu chuyện chân thành và gần gũi. Đến khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, tôi thấy đây là một động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng trong tương lai, mình vẫn có thể cùng anh em thực hiện thêm nhiều bộ phim chỉn chu hơn nữa".

Hiện ê-kíp của phim Tài vẫn tích cực các hoạt động quảng bá, truyền thông cho dự án. Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên chăm chỉ cinetour ở nhiều tỉnh, thành phố trong những ngày tới.

Tài thuộc dòng phim tâm lý, hành động. Dự án do Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính, cùng sự tham gia của Mỹ Tâm, NSƯT Hạnh Thuý, Hồng Ánh... Phim xoay quanh Tài - người đàn ông bất ngờ rơi vào vòng xoáy nợ nần. Bị dồn đến đường cùng, anh buộc phải đưa ra những lựa chọn sai lầm, từng bước trượt dài vào thế giới tội lỗi để xoay xở tiền bạc. Gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa, còn bản thân Tài ngày càng lún sâu giữa ranh giới mong manh của đúng - sai.