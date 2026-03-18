Diễn viên 61 tuổi được khen quá trẻ

Lori Loughlin khiến người hâm mộ bất ngờ với ngoại hình trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực trong lần hiếm hoi xuất hiện tại Beverly Hills.

Theo Page Six, nữ diễn viên 61 tuổi gây chú ý khi tham dự sự kiện Unforgettable Evening 2026 do Women’s Cancer Research Fund tổ chức. Màn xuất hiện lộng lẫy cùng diện mạo trẻ trung của cựu sao Full House nhanh chóng thu hút nhiều bình luận.

Bà mẹ hai con gây ấn tượng với làn da rám nắng, diện váy đen trắng khoét sâu. Diễn viên để tóc nâu xõa tự nhiên với ngôi lệch, kết hợp lối trang điểm quyến rũ với mắt khói và son môi màu nude. Lori Loughlin hoàn thiện outfit bằng đôi khuyên tai bạc dáng thả.

Dân mạng nhận xét Lori trẻ ngỡ ngàng ở tuổi 61. Nhiều bình luận cho rằng nữ diễn viên chỉ như mới ngoài 40 tuổi với làn da căng bóng rạng rỡ, gương mặt cũng hầu như không để lộ dấu vết thời gian.

Lori Loughlin hiện tại (ảnh trái) và khi còn trẻ. Ảnh: Istagagram/Lyndsay zavitz/WireImage.

"Không tin nổi Lori Loughlin đã ngoài 60. Bí quyết trẻ lâu là gì vậy?", "Thật đáng kinh ngạc. Trông cô ấy trẻ trung quá", "Thời gian đã bỏ quên Loughlin"... là một số bình luận của dân mạng.

Theo Page Six, Lori Loughlin tham dự sự kiện cùng Olivia Jade và Isabella Giannulli (con chung của bà với chồng cũ là Mossimo Giannulli). Lần gần nhất diễn viên xuất hiện cùng gia đình trên thảm đỏ là vào năm 2019, trước khi bà và chồng cũ dính vào vụ bê bối khiến cả hai phải ngồi tù vào năm 2020. Cụ thể, cả hai bị cáo buộc đã hối lộ để đưa con vào trường đại học danh tiếng.

Hồi đầu năm nay, một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly rằng cuộc hôn nhân của Loughlin và Giannulli rạn nứt hoàn toàn sau bê bối này. "Vụ bê bối là bước ngoặt, và họ không thể thực sự gắn kết hay cứu vãn mối quan hệ sau đó", nguồn tin cho biết. Người này đồng thời chia sẻ thêm rằng nữ diễn viên cảm thấy chính chồng cũ đã lôi kéo cô vào chuyện này.

Kể từ khi chia tay Lori Loughlin, Giannulli nhiều lần bị bắt gặp đi cùng stylist Hannah Harrison (32 tuổi). Lần gần nhất là vào tháng 2, khi cả hai cùng đi uống nước tại một quán cà phê ở Los Angeles.