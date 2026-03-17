Tóc Tiên quá quyến rũ

Giọng ca "Có ai thương em như anh" gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc ấn tượng. Thời gian qua, nữ ca sĩ tích cực lăng xê mốt váy áo gợi cảm, táo bạo.

Tối 17/3, Tóc Tiên đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, khoe chuyến đi nghỉ dưỡng.

Người đẹp xuất hiện với trang phục táo bạo. Cô diện áo bikini họa tiết chấm bi hơi hướng retro với màu đỏ nổi bật, kết hợp quần đen tối giản. Trang phục mát mẻ giúp ngôi sao sinh năm 1989 khoe trọn đường cong cùng những hình xăm trên cơ thể. Phụ kiện vòng cổ sợi mảnh và khuyên rốn lấp lánh trở thành điểm nhấn giúp Tóc Tiên trở nên nổi bật hơn.

Giọng ca Có ai thương em như anh tạo nhiều dáng gợi cảm tại khu nghỉ dưỡng dưới ánh hoàng hôn. "Hữu tình xuống biển", cô chú thích. Loạt ảnh của mỹ nhân 36 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hàng nghìn lượt thích chỉ sau ít phút đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ trầm trồ, ngưỡng mộ trước sắc vóc ấn tượng của Tóc Tiên.

Khoảng thời gian gần đây, Tóc Tiên tích cực lăng xê mốt váy áo gợi cảm, táo bạo. Người đẹp thường xuyên xuất hiện với những trang phục khoe đường cong quyến rũ. Trên trang cá nhân, Tóc Tiên cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh trong cuộc sống đời thường và những buổi biểu diễn.

Hồi đầu năm nay, ca sĩ gây xôn xao khi xác nhận ly hôn chồng sau 6 năm gắn bó. Trong thông báo, Tóc Tiên chia sẻ cả cô và Touliver vốn luôn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, mong muốn khán giả nhìn nhận họ thông qua âm nhạc và quá trình hoạt động nghề nghiệp. Cả hai đi đến quyết định ly hôn sau một quá trình suy ngẫm sâu sắc dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.