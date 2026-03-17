Vĩnh biệt, đạo diễn ‘Doraemon’

Hôm 17/3, Shin-Ei Animation thông báo Shibayama Tsutomu đã qua đời ở tuổi 84. Vị đạo diễn đáng kính trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/3 do căn bệnh ung thư phổi. Tang lễ đạo diễn Doraemon được tổ chức kín đáo theo nguyện vọng của gia đình, đồng thời từ chối hoa viếng, tiền phúng điếu và các hình thức chia buồn khác.

Thông tin Shibayama qua đời gây chấn động giới giải trí xứ phù tang nói riêng và cộng đồng người yêu phim hoạt hình trên thế giới nói chung. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ tiếc thương vị đạo diễn gạo cội, tri ân những đóng góp lớn lao của ông với ngành công nghiệp hoạt hình.

Shibayama Tsutomu sinh năm 1941 tại Nhật Bản. Ông được biết đến là người cầm trịch loạt phim điện ảnh Doraemon suốt 2 thập kỷ, từ 1994 tới 2004. Một số tác phẩm tiêu biểu mà Shibayama đạo diễn có thể kể tới Nobita và Lâu đài dưới đáy biển, Nobita và Cuộc chiến vũ trụ, Nobita ở Xứ sở nghìn lẻ một đêm, Nobita và Truyền thuyết vua Mặt Trời hay Nobita và Vương quốc trên mây…

Phong cách làm phim của Shibayama có phần nghiêng về cảm xúc truyền thống, gần gũi với thế hệ người xem đầu tiên. Ông được khen ngợi đã thổi vào loạt phim tinh thần phiêu lưu cùng chiều sâu cảm xúc đặc biệt, đưa loạt phim Doraemon trở thành món ăn tinh thần đặc sắc, đồng hành với tuổi thơ và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Bên cạnh Doraemon, Shibayama cũng được biết đến là người cầm trịch series nổi tiếng Chibi Maruko-chan giai đoạn 1990-1992, Ninja loạn thị hay mùa 1 của bộ anime đình đám Ranma ½. Nhờ những đóng góp vĩ đại cho ngành công nghiệp hoạt hình, nhà làm phim tài năng đã được trao tặng giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Tokyo Anime Award Festival (TAAF) năm 2018.

Sự ra đi của Tsutomu Shibayama là một mất mát với ngành phim hoạt hình Nhật Bản và thế giới nói chung. Thế nhưng, những đóng góp và di sản tuyệt vời mà ông để lại sẽ vẫn trường tồn với thời gian, in sâu trong trái tim người hâm mộ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.