Vì sao phim 'Quỷ nhập tràng 2' dở mà kiếm bộn tiền

Dù chất lượng liên tục vấp tranh cãi, cả hai phần "Quỷ nhập tràng" đều trở thành gà đẻ trứng vàng cho nhà sản xuất, với doanh thu cao ấn tượng.

Quỷ nhập tràng là một trong những nghịch lý tại rạp Việt. Hai phần phim gắn nhãn 18+ sau khi ra mắt đều liên tiếp vấp phải đánh giá thiếu tích cực về kịch bản, cách kể chuyện đến diễn xuất. Thế nhưng thương hiệu kinh dị này, bằng cách nào đó, vẫn làm mưa làm gió ở phòng vé, chạm tay đến con số doanh thu cao ngỡ ngàng.

Chẳng phải ngẫu nhiên tác phẩm bị đánh giá yếu kém về chất lượng vẫn có thể trở thành hiện tượng ngoài rạp. Cả hai phần Quỷ nhập tràng không thắng doanh thu chỉ nhờ may mắn - yếu tố hiếm khi xuất hiện trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khắc nghiệt như hiện tại.

Nỗi thất vọng

“Nghe review hấp dẫn mua vé đi coi liền, mà coi xong thấy hụt hẫng”, một khán giả bình luận về Quỷ nhập tràng 2 sau khi trải nghiệm phim.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến đồng tình về việc đứa con tinh thần của Pom Nguyễn không tốt như mong đợi, với nhiều nhận xét thể hiện nỗi thất vọng như “phim nhạt nhẽo”, “nội dung cũ kỹ”, “không có gì wow”... Tất nhiên bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận người xem dễ tính cho rằng tác phẩm dễ tiếp cận mà không cần phải xem lại phần 1, “ai thích hù dọa thì xem tạm cũng được”.

Phản ứng của đại chúng về phần 2 Quỷ nhập tràng dường như đang lặp lại những gì xảy ra với phần phim gốc ra mắt một năm về trước. Tức phim thiếu sự cải thiện, thậm chí có ý kiến cho rằng còn kém hấp dẫn hơn.

Quỷ nhập tràng (2025) từng bộc lộ nhiều vấn đề trong cách xây dựng câu chuyện. Dù sở hữu chất liệu dân gian thú vị là truyền thuyết về người chết sống dậy, phim lại chưa tận dụng tiềm năng này để phát triển thành một kịch bản chặt chẽ, lôi cuốn. Thay vào đó, tác phẩm sa đà vào những màn hù dọa rập khuôn, thiếu sự cẩn trọng trong việc tạo dựng bầu không khí rùng rợn, căng thẳng - nguyên liệu thiết yếu của phim kinh dị.

Vì thế, câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng nghèo Minh Như không đủ sức níu giữ sự hứng thú. Nhân vật xây dựng hời hợt, thiếu chiều sâu tâm lý, hành động nhiều khi phi logic. Những tình huống liên tục tự đẩy mình vào nguy hiểm, hay cách phản ứng thiếu tự nhiên trước các hiện tượng bất thường khiến nội dung trở nên khiên cưỡng. Thậm chí, cái kết của phần một còn gây tranh cãi khi tiết lộ mọi chuyện chỉ là tưởng tượng của nhân vật chính, để lại hàng loạt lỗ hổng không kịp lý giải.

Sang phần hai, kỳ vọng về một bước tiến mới cũng nhanh chóng bị dập tắt. Lấy bối cảnh trước khi bi kịch phần đầu tiên xảy ra, chuyện phim đưa khán giả trở về quá khứ, nơi lời nguyền đeo bám nữ chính Minh Như được hé lộ.

Quỷ nhập tràng 2 hầu như vẫn lặp lại hạn chế của phần phim trước. Kịch bản rời rạc, thiếu trọng tâm, không xác định rõ câu chuyện muốn kể khi lật qua lật lại góc nhìn giữa nhiều nhân vật khá lỏng lẻo. Bí ẩn về lời nguyền, thế lực tà ác hay quá khứ gia đình cũng giải thích hời hợt, phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Đáng nói, phần phim này kéo dài gần 130 phút - thời lượng bất thường với một phim thuần kinh dị - nhưng chưa mang lại cảm giác tương xứng về khối lượng nội dung. Mạch phim lê thê, lối kể lạm dụng hồi tưởng tương tự phần một. Các cú twist ở cuối phim tiếp tục gây hụt hẫng vì lộ rõ tính gượng ép, không giải quyết được lỗ hổng về lời nguyền bí ẩn tồn tại xuyên suốt câu chuyện.

Nhìn nhận công tâm, tác phẩm có sự đầu tư hơn về bối cảnh và mỹ thuật so với phần phim trước. Đây có lẽ cũng là điểm sáng hiếm hoi của Quỷ nhập tràng 2, khi mang lại trải nghiệm nhìn tốt hơn. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ lấp đầy những khoảng trống hụt hẫng mà phim để lại, đặc biệt về diễn xuất.

Dù sở hữu dàn diễn viên quen mặt, nhiều kinh nghiệm như Quang Tuấn, Vân Dung hay Khả Như, các vai diễn vẫn thiếu sức sống khi chưa có đủ không gian để thể hiện cảm xúc, tâm trạng. Biểu cảm cường điệu, tâm lý không nhất quán khiến những phân đoạn cao trào trở nên gượng gạo. Thiện cảm về sự lăn xả của nữ chính trong phần đầu tiên sang đến phần hai cũng biến mất, còn Khả Như chìm nghỉm trong kịch bản hời hợt, lỏng lẻo lạ thường.

Lý do hút khách

Sở dĩ nói cả hai phần Quỷ nhập tràng đều là nghịch lý tại rạp Việt, vì chất lượng phim làng nhàng nhưng doanh thu phòng vé cao đáng kinh ngạc.

Ra mắt hồi tháng 3/2025, Quỷ nhập tràng khép lại hành trình chiếu với thành tích 150 tỷ đồng , lập kỷ lục phim kinh dị Việt ăn khách nhất lịch sử. Tròn một năm sau, Quỷ nhập tràng 2 đang tạo cơn sốt tương tự, trở thành cái tên được săn đón nhất những ngày qua. Sau khoảng một tuần ra rạp, tác phẩm đã mang về 82 tỷ đồng (tính đến chiều 17/3), tốc độ tăng doanh thu còn nhanh hơn phần trước.

Có nhiều lý do giúp Quỷ nhập tràng “dở” mà vẫn bội thu ở rạp Việt.

Đầu tiên là yếu tố thời điểm. Phần phim gốc ra mắt đúng lúc dòng phim kinh dị, tâm linh đang được ưa chuộng. Trong bối cảnh khán giả vừa trải qua mùa phim Tết với nhiều lựa chọn hài và tình cảm, Quỷ nhập tràng trở thành “món ăn lạ” giúp khán giả giải ngấy. Cái hay là phim gây tò mò với câu chuyện có thật về người đàn ông ôm xác vợ ngủ. Cần nhấn mạnh, “dựa trên chuyện có thật” luôn là chiêu thức quảng bá hiệu quả trong việc thu hút khán giả đại chúng, đặc biệt với thể loại phim kinh dị khu vực châu Á.

Đến phần hai, lợi thế thương hiệu phát huy tác dụng. Thành công phòng vé của tác phẩm gốc tạo nên độ nhận diện mạnh mẽ, giúp phần tiếp theo dễ dàng tiếp cận, thu hút tệp lớn khán giả ngay từ giai đoạn nhập cuộc. Nỗi tò mò về những câu hỏi còn bỏ ngỏ ở phần một, cùng sức hút từ “thương hiệu trăm tỷ” dễ dàng khiến các thượng đế màn bạc hầu bao không chút do dự. Phim ra đúng dịp rạp Việt đang không có bom tấn thực sự nổi bật về chất lượng ngoài rạp, phim Tài của Mỹ Tâm đã giảm nhiệt sau 2 tuần trụ rạp.

Đó là chưa kể, dàn diễn viên có tiếng như Quang Tuấn, Khả Như, Vân Dung là lợi thế giúp Quỷ nhập tràng thu hút khán giả trung lập, mặt khác giúp đội ngũ truyền thông dễ dàng triển khai các chiến dịch seeding, viral hay KOL-based marketing (tiếp thị qua KOL), tạo lợi thế trong việc tạo hiệu ứng lan truyền, giúp phim đạt lượng thảo luận (buzz-volume) lớn.

Truyền thông gần như trở thành chìa khóa thành công của thương hiệu Quỷ nhập tràng, đặc biệt ở mảng truyền thông digital, đóng vai trò thúc đẩy tốc độ lan tỏa và tương tác cộng đồng. Các chiến dịch truyền thông đa kênh được triển khai đồng bộ trên đa nền tảng từ Facebook, TikTok cho tới YouTube, giúp phim chạm tới đúng nhóm khán giả mục tiêu, đặc biệt là giới trẻ. Lướt mạng xã hội những ngày qua, loạt nội dung như phản ứng khán giả tại rạp, các đoạn best-cut của phim lẫn clip hậu trường xuất hiện nhan nhản.

Bên cạnh đó là các chiến dịch cinetour kích cầu mua vé rầm rộ. Những ngày qua, lịch cinetour của Quỷ nhập tràng 2 dày đặc. Dàn nghệ sĩ, diễn viên cũng tích cực tham gia quảng bá và chia sẻ thông tin về dự án trên đa nền tảng mạng xã hội, giúp cái tên Quỷ nhập tràng tạo độ phủ dày đặc.

Cuối cùng, yếu tố tâm lý đám đông đóng góp lớn vào thành công phòng vé của Quỷ nhập tràng. Ê-kíp truyền thông phim thành công tạo ra hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) nhờ hàng loạt chiến dịch seeding, mini review phim với những đánh giá hấp dẫn như “phim kinh dị đặc sắc”, “nặng đô gấp đôi phần một”, “fan kinh dị không thể bỏ lỡ”, “không thua kém Quỷ ăn tạng (một phim kinh dị cùng màu sắc rất nổi tiếng của Thái Lan - PV)”...

Tất cả trải thảm cho màn chạy vọt về thành tích phòng vé của Quỷ nhập tràng, dù chất lượng thực tế không như những gì đang quảng cáo.

Theo dự đoán, phim này có thể cán mốc 100 tỷ đồng . Tuy nhiên, sẽ khó cán những mốc doanh thu cao hơn nữa khi báo chí, những kênh bình luận uy tín và đặc biệt là khán giả trung lập bắt đầu phản ánh và "truyền miệng" về chất lượng thực của bộ phim.