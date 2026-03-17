Đạo diễn 'Doraemon' qua đời

  • Thứ ba, 17/3/2026 18:14 (GMT+7)
Shibayama Tsutomu qua đời ở tuổi 84 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nhà làm phim gạo cội khiến đồng nghiệp, người hâm mộ tiếc thương.

Ngày 17/3, TBS Television của Nhật Bản đưa tin đưa tin Shibayama Tsutomu qua đời. Theo thông báo từ trang web chính thức của công ty sản xuất hoạt hình Shin-Ei Animation, cựu giám đốc đại diện kiêm đạo diễn hoạt hình nổi tiếng từ trần vào ngày 6/3 do bệnh ung thư phổi, tới nay thông tin mới được tiết lộ.

Trong thông báo vừa đăng tải, công ty bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tận tâm và những đóng góp to lớn của ông với ngành công nghiệp hoạt hình. Đơn vị này cũng cho biết tang lễ đạo diễn Doraemon được tổ chức kín đáo theo nguyện vọng của gia đình, đồng thời từ chối hoa viếng, tiền phúng điếu và các hình thức chia buồn khác. Thời gian và địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm sẽ được thông báo sau.

Shibayama Tsutomu là một nhân vật "nòng cốt" của ngành hoạt hình xứ sở mặt trời mọc, với tài năng và sự nghiệp được khán giả lẫn đồng nghiệp ngưỡng mộ, kính nể. Ông từng đảm nhiệm vai trò giám sát hoạt họa trong các tác phẩm kinh điển như Dokonjo GaeruTensai Bakabon.

Shibayama Tsutomu qua đời ở tuổi 84. Ảnh: X.

Danh tiếng Shibayama Tsutomu càng vang xa kể từ năm 1984, khi tiếp nhận vai trò đạo diễn loạt phim điện ảnh Doraemon. Ông gắn bó với thương hiệu phim hoạt hình đình đám này suốt hơn 20 năm, cho đến tác phẩm cuối cùng là Doraemon: Nobita's Cats and Dogs Space-Time Adventure (2004). Truyền thông Nhật Bản nhận xét phong cách đạo diễn của Shibayama đã thổi vào loạt phim tinh thần phiêu lưu cùng chiều sâu cảm xúc, đưa loạt phim Doraemon trở thành món ăn tinh thần đặc sắc, đồng hành với tuổi thơ và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Bên cạnh các phim điện ảnh Doraemon, Shibayama Tsutomu cũng đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực truyền hình. Ông từng giữ vai trò tổng đạo diễn phiên bản truyền hình của Doraemon, đồng thời chỉ đạo nhiều tác phẩm quen thuộc như Nintama Rantaro hay Chibi Maruko-chan...

Tiếc cho Mỹ Tâm

Diễn xuất của Mỹ Tâm trong "Tài" bị nhận xét chưa tự nhiên. Dẫu vậy, bộ phim do nữ ca sĩ sản xuất vẫn thu hút khán giả, hiện thu về hơn 93 tỷ.

21 giờ trước

'Quỷ nhập tràng 2' yếu kém từ kịch bản đến diễn xuất

Ra mắt sau tròn 1 năm kể thành công phòng vé của phần phim gốc, “Quỷ nhập tràng 2” tiếp tục gây thất vọng vì loạt điểm trừ từ nội dung đến dàn diễn viên.

37:2201 hôm qua

Michael B. Jordan đánh bại Leonardo DiCaprio

Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra vào lúc 5h30 tối 15/3 (giờ Mỹ), với tổng cộng 24 hạng mục giải thưởng. Chương trình năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi nghệ sĩ hài Conan O'Brien.

36:2140 hôm qua

Tử Khiêu

    Quỳnh Kool lên tiếng khi bị chê

    55 phút trước 17:46 17/3/2026

    0

    Quỳnh Kool lên tiếng khi tạo hình nhân vật Thương trong "Bước chân vào đời" gây tranh luận. Nữ diễn viên cho biết diện mạo rũ rượi của nhân vật là lựa chọn có chủ đích.

