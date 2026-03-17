Vai của Steven Nguyễn vấp tranh luận

Những diễn biến mới nhất của "Không giới hạn" gây bàn tán khi cặp đôi Kiên - Lam Anh đang có chuyện tình đẹp thì tình cũ của Kiên trở lại.

Ở tập 26 Không giới hạn, chuyện tình cảm giữa Lam Anh (Minh Trang) và Kiên (Steven Nguyễn) đang có tiến triển tốt. Lam Anh tới nhà Kiên chơi và được anh chăm sóc chu đáo. Cặp đôi đang có những giờ phút bên nhau lãng mạn thì Hà Lê (Thùy Anh), người yêu cũ của Kiên, bất ngờ xuất hiện.

Cô vừa từ nước ngoài trở về và mang hoa tới nhà bạn trai cũ, thậm chí còn ôm anh ngay trước mặt Lam Anh. Cuộc chạm mặt đầy bất ngờ giữa người yêu mới và người yêu cũ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

Phân cảnh này sau khi lên sóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người xem bày tỏ thắc mắc về mối quan hệ trong quá khứ của Kiên và Hà Lê, đồng thời lo lắng về việc chuyện tình cảm giữa Kiên và Lam Anh có thể vì vậy mà trở nên sóng gió.

Lam Anh khó xử khi chạm mặt tình cũ của Kiên. Ảnh: VFC.

"Tôi cá là cái bình là Hà Lê mua và cùng nhau cắm hoa! Rồi khúc Hà Lê ôm theo bó hoa coi mà tức", "Kiên chưa quên người yêu cũ thì không nên đến với Lam Anh", "Kiên có yêu Lam Anh không vậy? Sao thấy Lam Anh giống em gái mưa thay thế vị trí người yêu cũ quá. Kiên chuyện tình cảm cũng không dứt khoát được, chán thật", "Càng xem càng bực anh Kiên cứng đơ vậy, giải quyết một lần đi"... người xem bình luận.

Trong những diễn biến mới nhất, Hà Lê nghẹn ngào thừa nhận với bạn trai cũ rằng mình đã ly hôn. Cô thú nhận sai lầm trong quá khứ khi vội vã kết hôn chỉ vì quá hận Kiên, để rồi phải trả giá bằng những tháng ngày chung sống không hạnh phúc và thường xuyên bị chồng cũ bạo hành tàn nhẫn. Trong những lúc tuyệt vọng nhất, Hà Lê luôn nhớ về Kiên và ước được ở bên anh, nối lại tình xưa. Điều này đẩy Kiên rơi vào một tình thế khó xử.

Hiện tại, diễn biến xoay quanh mối quan hệ giữa 3 nhân vật Kiên - Lam Anh - Hà Lê đang trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người xem tỏ ra không hài lòng với việc vai diễn của Steven Nguyễn có mối quan hệ nhập nhằng với người yêu cũ.