Phim của Trường Giang bị vượt mặt

Trong sáng 24/2, "Báu vật trời cho" bất ngờ có cú lội ngược dòng, vượt "Nhà ba tôi một phòng" cả về doanh thu lẫn lượng vé bán ra.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, trật tự phòng vé Việt có sự thay đổi bất ngờ trong sáng 24/2. Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng để vuột mất vị trí top 2 bảng tổng sắp vào tay Báu vật trời cho.

Trật tự phòng vé sáng 24/2 có sự xáo trộn. Ảnh: Box Office Vietnam.

Dù ít suất chiếu hơn đối thủ, Báu vật trời cho lại bán được nhiều vé hơn, với hơn 42.000 vé bán ra trên 1.560 suất. Trong khi Nhà ba tôi một phòng bán được hơn 40.000 vé trên khoảng 1.800 suất. Doanh thu của Báu vật trời cho trong sáng 24/2 theo đó cũng nhỉnh hơn đối thủ đồng hương.

Dù chênh lệch không quá đáng kể, song việc Báu vật trời cho bất ngờ tạo nên bước ngoặt phòng vé có thể tác động đến việc phân bổ suất chiếu của các cụm rạp những ngày tới.

Hiện tại, Báu vật trời cho đang tiến sát mốc doanh thu 60 tỷ đồng . Đứa con tinh thần của Lê Thanh Sơn lép vế về truyền thông so với dàn phim Tết 2026, song vẫn giữ nhiệt ổn định do ít tranh cãi, là "lựa chọn an toàn" với những khán giả trung lập.

Báu vật trời cho quy tụ Tuấn Trần, Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan. Ảnh: NSX.

Trở lại với diễn biến phòng vé, cái tên dẫn đầu vẫn là Thỏ ơi của Trấn Thành. Tác phẩm đã thu gần 280 tỷ đồng , bỏ xa dàn đối thủ đồng hương. Trong khi Mùi phở của Minh Beta có dấu hiệu đuối sức. Phim có Xuân Hinh, Thu Trang mang về chưa đầy 700 triệu đồng trong sáng 24/2. Vì những chỉ số phòng vé khiêm tốn trong tuần mở màn, lượng suất chiếu phim bước sang tuần chiếu thứ 2 cũng bắt đầu giảm.

Doanh thu Mùi phở theo ghi nhận hiện tại của Box Office Vietnam là 32 tỷ đồng . Tác phẩm dự kiến sẽ phải chật vật trước cột mốc phòng vé 50 tỷ, nhất là khi tuần này có thêm 2 phim Việt mới ra rạp và cuộc cạnh tranh suất chiếu càng thêm khốc liệt. Trước đó, đạo diễn Minh Beta từng tiết lộ Mùi phở phải kiếm được 100 tỷ đồng mới sinh lời cho nhà sản xuất.