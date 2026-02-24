Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim của Trường Giang bị vượt mặt

  • Thứ ba, 24/2/2026 13:57 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong sáng 24/2, "Báu vật trời cho" bất ngờ có cú lội ngược dòng, vượt "Nhà ba tôi một phòng" cả về doanh thu lẫn lượng vé bán ra.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, trật tự phòng vé Việt có sự thay đổi bất ngờ trong sáng 24/2. Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng để vuột mất vị trí top 2 bảng tổng sắp vào tay Báu vật trời cho.

Truong Giang anh 1

Trật tự phòng vé sáng 24/2 có sự xáo trộn. Ảnh: Box Office Vietnam.

Dù ít suất chiếu hơn đối thủ, Báu vật trời cho lại bán được nhiều vé hơn, với hơn 42.000 vé bán ra trên 1.560 suất. Trong khi Nhà ba tôi một phòng bán được hơn 40.000 vé trên khoảng 1.800 suất. Doanh thu của Báu vật trời cho trong sáng 24/2 theo đó cũng nhỉnh hơn đối thủ đồng hương.

Dù chênh lệch không quá đáng kể, song việc Báu vật trời cho bất ngờ tạo nên bước ngoặt phòng vé có thể tác động đến việc phân bổ suất chiếu của các cụm rạp những ngày tới.

Hiện tại, Báu vật trời cho đang tiến sát mốc doanh thu 60 tỷ đồng. Đứa con tinh thần của Lê Thanh Sơn lép vế về truyền thông so với dàn phim Tết 2026, song vẫn giữ nhiệt ổn định do ít tranh cãi, là "lựa chọn an toàn" với những khán giả trung lập.

Truong Giang anh 2

Báu vật trời cho quy tụ Tuấn Trần, Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan. Ảnh: NSX.

Trở lại với diễn biến phòng vé, cái tên dẫn đầu vẫn là Thỏ ơi của Trấn Thành. Tác phẩm đã thu gần 280 tỷ đồng, bỏ xa dàn đối thủ đồng hương. Trong khi Mùi phở của Minh Beta có dấu hiệu đuối sức. Phim có Xuân Hinh, Thu Trang mang về chưa đầy 700 triệu đồng trong sáng 24/2. Vì những chỉ số phòng vé khiêm tốn trong tuần mở màn, lượng suất chiếu phim bước sang tuần chiếu thứ 2 cũng bắt đầu giảm.

Doanh thu Mùi phở theo ghi nhận hiện tại của Box Office Vietnam là 32 tỷ đồng. Tác phẩm dự kiến sẽ phải chật vật trước cột mốc phòng vé 50 tỷ, nhất là khi tuần này có thêm 2 phim Việt mới ra rạp và cuộc cạnh tranh suất chiếu càng thêm khốc liệt. Trước đó, đạo diễn Minh Beta từng tiết lộ Mùi phở phải kiếm được 100 tỷ đồng mới sinh lời cho nhà sản xuất.

Tống Khang

Trường Giang Trấn Thành Trường Giang Quách Ngọc Ngoan Báu vật trời cho Minh beta Mùi phở

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

  • Quách Ngọc Ngoan

    Quách Ngọc Ngoan

    Quách Ngọc Ngoan là một nam người mẫu, diễn viên điện ảnh. Anh từng đoạt giải bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008, sau đó được một số đạo diễn điện ảnh chú ý và mời tham gia các bộ phim như Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long,...

    • Năm sinh: 1986
    • Nơi sinh: Đầm Dơi, Cà Mau
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Phim: Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long, Hiệp sĩ mù, Mỹ nhân, Người bất tử,...

