Amelia Gray quá táo bạo

Amelia Gray Hamlin xuất hiện với bộ váy đen cắt xẻ táo bạo. Thiết kế hở sâu khiến người mẫu 24 tuổi trở thành tâm điểm tại bữa tiệc hậu Oscar.

Theo Daily Mail, tại bữa tiệc hậu Oscar do Vanity Fair tổ chức, Amelia Gray Hamlin gây chú ý khi xuất hiện với trang phục được cho là quá táo bạo.

Người mẫu 24 tuổi diện chiếc váy đen cổ lọ không tay với các đường cắt xẻ sâu ở lưng và một bên thân. Bộ trang phục gần như để lộ toàn bộ phần lưng.

Thiết kế hở sâu kéo dài dọc thân váy tạo hiệu ứng thị giác mạnh, vừa tôn dáng vừa gây tranh luận vì mức độ gợi cảm. Chính sự lựa chọn trang phục này đã khiến Hamlin trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại bữa tiệc hậu lễ trao giải Academy Awards năm nay.

Amelia Gray Hamlin tại buổi tiệc hậu Oscar. Ảnh: Just Jared.

Trong nhiều năm qua, Hamlin thường vướng tin đồn đã thực hiện phẫu thuật loại bỏ mỡ má nhằm làm gò má sắc nét hơn. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 1, cô cho biết bản thân chỉ từng thực hiện tiêm SkinVive, phẫu thuật nâng mũi và trải qua ca phẫu thuật tái tạo ngực kéo dài 14 giờ.

Tại sự kiện lần này, Hamlin xuất hiện một mình mà không có bạn trai - Nicolai Marciano, người thừa kế thương hiệu thời trang Guess và là con trai của nhà đồng sáng lập hãng, Paul Marciano.

Amelia Gray Hamlin (sinh năm 2001) là người mẫu và nhân vật truyền hình người Mỹ, hoạt động trong ngành thời trang từ cuối những năm 2010. Cô sinh ra tại Los Angeles trong một gia đình nổi tiếng ở Hollywood, là con gái của nữ diễn viên truyền hình thực tế Lisa Rinna và tài tử Harry Hamlin. Nhờ xuất thân này, Amelia Gray thường được truyền thông xếp vào nhóm “nepo baby” - những gương mặt trẻ thừa hưởng lợi thế từ danh tiếng của gia đình trong ngành giải trí.

Bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi còn ở tuổi thiếu niên, Amelia Gray nhanh chóng gây chú ý trong làng thời trang quốc tế. Cô ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu The Lions và xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo, tạp chí thời trang cũng như các sàn diễn lớn tại New York, Milan và Paris.

Người mẫu 24 tuổi được biết đến với phong cách thời trang táo bạo và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí lớn của Hollywood.