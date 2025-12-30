Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Trấn Thành khi chạm mặt Trường Giang, Thu Trang

  • Thứ ba, 30/12/2025 09:13 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Đạo diễn "Mai" chạm mặt hai đồng nghiệp tại buổi họp báo ra mắt phim "Ai thương ai mến". Trái ngược với tin đồn nghỉ chơi trước đó, bộ ba tỏ ra thân thiết, vô tư đùa giỡn.

Tối 29/12, phim Ai thương ai mến (Thu Trang đạo diễn) có buổi chiếu đặc biệt dành cho báo giới, truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự.

Trấn Thành cũng xuất hiện để chúc mừng đồng nghiệp ra mắt phim. Tại thảm đỏ, anh xuất hiện lịch lãm trong bộ vest đen, bẽn lẽn tiến đến chụp ảnh kỷ niệm cùng đạo diễn Thu Trang. Thu Trang tỏ ra bất ngờ và hạnh phúc khi đàn em xuất hiện. Cô vui vẻ chào hỏi, bắt tay Trấn Thành.

Cũng tại thảm đỏ Ai thương ai mến, Trấn Thành hội ngộ Trường Giang. Phát hiện Trấn Thành, Trường Giang chủ động tiến ra nắm tay, chào hỏi. Bộ đôi vui vẻ cười đùa ngay tại thảm đỏ. Dịp Tết năm nay, cả hai đều có phim cùng công chiếu, tạo nên cuộc cạnh tranh căng thẳng tại phòng vé.

Tran Thanh anh 1

Thu Trang mời Trấn Thành tới họp báo phim, xóa bỏ tin đồn mâu thuẫn trước đó. Ảnh: ĐPCC.

Khoảnh khắc Thu Trang, Trường Giang và Trấn Thành hội ngộ nhanh chóng thu hút quan tâm, được chia sẻ trên mạng xã hội. Dân mạng bày tỏ thích thú khi bộ ba nghệ sĩ hài hiện vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Phản ứng tự nhiên, vui vẻ của ba người khi chạm mặt đã gián tiếp bác bỏ tin đồn bất hòa.

Trước đó, từng có nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, cho rằng Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang có mâu thuẫn, xoay quanh việc cạnh tranh phim. Hồi giữa tháng 12, diễn viên Tiến Luật - ông xã Thu Trang - lên tiếng. Anh cho biết đã chứng kiến tình bạn của ba người từ những ngày đầu tiên, khi họ còn gặp khó khăn, cho tới khi cả ba đều thành đạt.

Tiến Luật cho biết thời gian qua, có nhiều tin đồn về tình bạn giữa Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang. Song anh chia sẻ dù có những lúc giận dỗi, cả ba vẫn chơi với nhau như ngày đầu. "Vẫn dõi theo, vẫn chơi đúng kiểu, đúng nơi mà các bạn đã xuất phát. Ừ thì cũng có lúc bực lúc giận, nhưng để đạp nhau cho banh chành thì bản thân tôi nghĩ không có", Tiến Luật viết.

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

