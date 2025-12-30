Phản ứng của Trấn Thành khi chạm mặt Trường Giang, Thu Trang

Đạo diễn "Mai" chạm mặt hai đồng nghiệp tại buổi họp báo ra mắt phim "Ai thương ai mến". Trái ngược với tin đồn nghỉ chơi trước đó, bộ ba tỏ ra thân thiết, vô tư đùa giỡn.

Tối 29/12, phim Ai thương ai mến (Thu Trang đạo diễn) có buổi chiếu đặc biệt dành cho báo giới, truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự.

Trấn Thành cũng xuất hiện để chúc mừng đồng nghiệp ra mắt phim. Tại thảm đỏ, anh xuất hiện lịch lãm trong bộ vest đen, bẽn lẽn tiến đến chụp ảnh kỷ niệm cùng đạo diễn Thu Trang. Thu Trang tỏ ra bất ngờ và hạnh phúc khi đàn em xuất hiện. Cô vui vẻ chào hỏi, bắt tay Trấn Thành.

Cũng tại thảm đỏ Ai thương ai mến, Trấn Thành hội ngộ Trường Giang. Phát hiện Trấn Thành, Trường Giang chủ động tiến ra nắm tay, chào hỏi. Bộ đôi vui vẻ cười đùa ngay tại thảm đỏ. Dịp Tết năm nay, cả hai đều có phim cùng công chiếu, tạo nên cuộc cạnh tranh căng thẳng tại phòng vé.

Thu Trang mời Trấn Thành tới họp báo phim, xóa bỏ tin đồn mâu thuẫn trước đó. Ảnh: ĐPCC.

Khoảnh khắc Thu Trang, Trường Giang và Trấn Thành hội ngộ nhanh chóng thu hút quan tâm, được chia sẻ trên mạng xã hội. Dân mạng bày tỏ thích thú khi bộ ba nghệ sĩ hài hiện vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Phản ứng tự nhiên, vui vẻ của ba người khi chạm mặt đã gián tiếp bác bỏ tin đồn bất hòa.

Trước đó, từng có nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, cho rằng Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang có mâu thuẫn, xoay quanh việc cạnh tranh phim. Hồi giữa tháng 12, diễn viên Tiến Luật - ông xã Thu Trang - lên tiếng. Anh cho biết đã chứng kiến tình bạn của ba người từ những ngày đầu tiên, khi họ còn gặp khó khăn, cho tới khi cả ba đều thành đạt.

Tiến Luật cho biết thời gian qua, có nhiều tin đồn về tình bạn giữa Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang. Song anh chia sẻ dù có những lúc giận dỗi, cả ba vẫn chơi với nhau như ngày đầu. "Vẫn dõi theo, vẫn chơi đúng kiểu, đúng nơi mà các bạn đã xuất phát. Ừ thì cũng có lúc bực lúc giận, nhưng để đạp nhau cho banh chành thì bản thân tôi nghĩ không có", Tiến Luật viết.