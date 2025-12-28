Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim 18+ của Anh Tú đối diện thua lỗ

  • Chủ nhật, 28/12/2025 19:47 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

"Hoàng tử quỷ" khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 28 tỷ đồng. Với thành tích này, phim nhiều khả năng sẽ khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, Hoàng tử quỷ ghi nhận doanh thu 28 tỷ đồng sau hơn 3 tuần chiếu rạp. Những ngày gần đây, phim giảm nhiệt sâu, bán vé nhỏ giọt. Riêng trong hôm 28/12, bộ phim gắn nhãn 18+ chỉ kịp dắt túi hơn 5 triệu đồng, với 75 vé được bán ra.

Hoàng tử quỷ chính thức ra rạp từ ngày 5/12. Xuất hiện vào thời điểm dòng phim kinh dị thoái trào, tác phẩm có Anh Tú đóng chính không bùng nổ như mong đợi. Sau khoảng 10 ngày chiếu, Hoàng tử quỷ mới mang về 24 tỷ đồng. Ở tuần chiếu thứ 2, phim giảm nhiệt khá nhanh, bình quân mỗi ngày chỉ còn khoảng 1.000 suất chiếu. Bước sang giai đoạn tiếp theo, tác phẩm hụt hơi trông thấy trước sức cạnh tranh của nhiều phim quốc tế mới.

Theo tiết lộ, tác phẩm được lên kế hoạch và ấp ủ suốt 5 năm. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đã dành nhiều thời gian, tâm huyết từ khâu lên kịch bản, tuyển chọn diễn viên cho tới quá trình ghi hình và hậu kỳ, hoàn thiện dự án. Kinh phí sản xuất phim ước tính lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Hoang tu quy anh 1

Hoàng tử quỷ đuối sức trước cột mốc doanh thu 30 tỷ đồng.

Với thành tích 28 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí và ăn chia với nhà rạp, Hoàng tử quỷ nhiều khả năng gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Đây là kết quả đáng tiếc, vì phim được cho là "dự án đinh" của nhà CJ HK trong năm 2025, gói ghém nhiều kỳ vọng của bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân.

Hoàng tử quỷ trên thực tế có một số ý tưởng, chất liệu khá độc đáo. Nếu ra rạp cách đây khoảng 1 năm, tác phẩm khả năng cao đã được đón nhận rộng rãi hơn. Tuy nhiên, hạn chế của phim nằm ở kịch bản còn nhiều lỗ hổng. Diễn xuất của dàn cast, trong đó có cả nam chính Anh Tú, cũng chưa chinh phục được số đông khán giả.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Cười ra nước mắt với cuộc đụng độ trăn khổng lồ

"Anaconda" mang đến màu sắc khác biệt hoàn toàn so với phiên bản gốc ra mắt năm 1997. Hài hước là yếu tố giúp phim chinh phục khán giả, bất kể kịch bản đơn giản, còn lỗ hổng.

18:26 27/12/2025

Cựu chủ tịch Miss Universe bị tuyên án 2 năm tù

Anne Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe - bị tuyên án 2 năm tù, không cho hưởng án treo, trong vụ án lừa đảo bán trái phiếu trị giá 30 triệu baht.

13:45 27/12/2025

Cảnh nóng không cứu được 'Hoàng tử quỷ'

Phim kinh dị cổ trang "Hoàng tử quỷ" của Trần Hữu Tấn được đầu tư lớn nhưng thành tích làng nhàng. Có nhiều lý do khiến tác phẩm chưa thành công như mong đợi.

06:00 15/12/2025

Hoàng Nhi

Hoàng tử quỷ Anh tú phim kinh dị

    Đọc tiếp

    Hoa Minzy ap dao hinh anh

    Hòa Minzy áp đảo

    33 phút trước 18:29 29/12/2025

    0

    Tại giải thưởng Làn sóng xanh năm nay, Hòa Minzy và MV "Bắc Bling" hiện diện ở loạt đề cử. Giọng ca sinh năm 1995 cũng góp mặt trên đường đua Nữ ca sĩ của năm.

    Lisa va ban trai lai gay xon xao hinh anh

    Lisa và bạn trai lại gây xôn xao

    3 giờ trước 16:09 29/12/2025

    0

    Lisa được cho là cùng bạn trai Frédéric Arnault đi xem show diễn ở CLB thoát y nổi tiếng Crazy Horse vào Giáng sinh vừa qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý