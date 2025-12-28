Phim 18+ của Anh Tú đối diện thua lỗ

"Hoàng tử quỷ" khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 28 tỷ đồng. Với thành tích này, phim nhiều khả năng sẽ khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, Hoàng tử quỷ ghi nhận doanh thu 28 tỷ đồng sau hơn 3 tuần chiếu rạp. Những ngày gần đây, phim giảm nhiệt sâu, bán vé nhỏ giọt. Riêng trong hôm 28/12, bộ phim gắn nhãn 18+ chỉ kịp dắt túi hơn 5 triệu đồng, với 75 vé được bán ra.

Hoàng tử quỷ chính thức ra rạp từ ngày 5/12. Xuất hiện vào thời điểm dòng phim kinh dị thoái trào, tác phẩm có Anh Tú đóng chính không bùng nổ như mong đợi. Sau khoảng 10 ngày chiếu, Hoàng tử quỷ mới mang về 24 tỷ đồng . Ở tuần chiếu thứ 2, phim giảm nhiệt khá nhanh, bình quân mỗi ngày chỉ còn khoảng 1.000 suất chiếu. Bước sang giai đoạn tiếp theo, tác phẩm hụt hơi trông thấy trước sức cạnh tranh của nhiều phim quốc tế mới.

Theo tiết lộ, tác phẩm được lên kế hoạch và ấp ủ suốt 5 năm. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đã dành nhiều thời gian, tâm huyết từ khâu lên kịch bản, tuyển chọn diễn viên cho tới quá trình ghi hình và hậu kỳ, hoàn thiện dự án. Kinh phí sản xuất phim ước tính lên tới hơn 20 tỷ đồng .

Hoàng tử quỷ đuối sức trước cột mốc doanh thu 30 tỷ đồng .

Với thành tích 28 tỷ đồng , sau khi trừ đi các khoản chi phí và ăn chia với nhà rạp, Hoàng tử quỷ nhiều khả năng gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Đây là kết quả đáng tiếc, vì phim được cho là "dự án đinh" của nhà CJ HK trong năm 2025, gói ghém nhiều kỳ vọng của bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân.

Hoàng tử quỷ trên thực tế có một số ý tưởng, chất liệu khá độc đáo. Nếu ra rạp cách đây khoảng 1 năm, tác phẩm khả năng cao đã được đón nhận rộng rãi hơn. Tuy nhiên, hạn chế của phim nằm ở kịch bản còn nhiều lỗ hổng. Diễn xuất của dàn cast, trong đó có cả nam chính Anh Tú, cũng chưa chinh phục được số đông khán giả.