Irina Shayk quá quyến rũ

Ngày 2/3, tờ Page Six đưa tin Irina Shayk diện váy corset xẻ sâu kết hợp găng tay da tại lễ trao giải SAG Actor Awards 2026. Người mẫu trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ lễ trao giải. Cô xuất hiện cùng thiết kế đen táo bạo thu hút mọi ánh nhìn.
Irina Shayk mặc gợi cảm trên thảm đỏ. Ảnh: WireImage.
Bộ váy cổ chữ V xẻ sâu giúp tôn lên vóc dáng quyến rũ của chân dài người Nga. Thiết kế kèm theo hàng loạt chi tiết nổi bật như đường xẻ cao đến đùi, phần corset buộc dây ôm sát cơ thể và độn hông. Tuy nhiên, điểm nhấn gây bàn tán nhiều nhất lại là phụ kiện đi kèm. Cụ thể, người mẫu sử dụng đôi găng tay da ngoại cỡ. Phụ kiện này tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và đầy tính thời trang trình diễn.
Shayk hoàn thiện vẻ ngoài bằng phong cách trang điểm sắc sảo, với đường kẻ mắt đậm và son môi đỏ tươi.
Dù thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và giải trí lớn, đây là lần đầu tiên Irina Shayk tham dự lễ trao giải SAG. Đây vốn là sân chơi dành cho giới diễn xuất. Tuy vậy, sự hiện diện của cô cho thấy ranh giới giữa thời trang và điện ảnh ngày càng được xóa nhòa. Các biểu tượng phong cách cũng trở thành nhân tố thu hút truyền thông không kém ngôi sao màn ảnh.
Đây không phải lần đầu siêu mẫu lựa chọn phong cách sexy tại các sự kiện lớn. Thỉnh thoảng, lựa chọn của siêu mẫu cũng vấp tranh cãi, hoặc bị nhận xét hở hang. Năm ngoái, cô gây chú ý khi diện chiếc áo ngực "núi đôi" độc đáo của nhà thiết kế Duran Lantink, kết hợp quần short bó sát trong một lần xuất hiện trên bãi biển.
Chia sẻ với V Magazine, Shayk cho biết cô không muốn bị giới hạn trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Nếu một ý tưởng mang lại niềm vui và có sự đồng hành của những cộng sự sáng tạo truyền cảm hứng, cô sẵn sàng thử nghiệm.
Với lựa chọn thời trang ngày càng táo bạo, giới quan sát nhận định năm 2026 có thể tiếp tục là giai đoạn Shayk đẩy mạnh sự thử nghiệm. Giai đoạn này, cô đặt màu sắc và cá tính cá nhân lên hàng đầu.
