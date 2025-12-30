Nữ ca sĩ 20 tuổi bị 'đuổi' khỏi nhóm

Hôm 29/12, công ty ADOR (thuộc HYBE) đã thông báo chấm dứt hợp đồng với Danielle, thành viên nhóm NewJeans. Đơn vị này cho biết Danielle đã ký kết những hợp đồng trái với hợp đồng độc quyền từng ký kết, tiến hành hoạt động độc lập hay có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín của công ty.

Theo Newsis, ngay sau thông báo chấm dứt hợp đồng, ADOR cũng khởi kiện các cá nhân gồm Danielle, cựu CEO Min Hee Jin. Một thành viên trong gia đình nữ thần tượng cũng bị kiện, với lý do có liên quan đến việc phát sinh tranh chấp, dẫn đến các thành viên NewJeans rời công ty và làm chậm quá trình trở lại hoạt động.

Lùm xùm giữa NewJeans và ADOR xuất phát từ việc Min Hee Jin bị sa thải khỏi vị trí CEO ADOR vào năm 2024. Không lâu sau đó, Danielle cùng các thành viên nhóm NewJeans mở họp báo, đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.

ADOR đệ đơn kiện các thành viên NewJeans và được tòa tuyên thắng kiện. Sau phán quyết của tòa, Haerin và Hyein đã quay trở lại với ADOR. Sau đó, Hanni, Danielle và Minji cũng lần lượt bày tỏ mong muốn trở lại công ty. Tuy nhiên sau thời gian xem xét, chỉ có thêm Hanni được cho phép quay lại, trong khi Danielle bị chấm dứt hợp đồng độc quyền. Trường hợp của Minji vẫn đang được ADOR xem xét tiếp.

