Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi

Đạo diễn Quang Dũng cho biết đã nhận được CV phù hợp với công việc, nên đóng bài đăng cũ. Anh cũng xin lỗi về sự việc gây tranh luận những ngày qua.

Tối 30/12, trên trang cá nhân, Nguyễn Quang Dũng tiếp tục lên tiếng về việc tuyển trợ lý gây tranh cãi những ngày qua. Anh cho biết đã nhận được nhiều CV từ các ứng viên, vượt xa so với tưởng tượng ban đầu. Hiện tại, đạo diễn chia sẻ đang có 2 dự án, nên chỉ có thể nhận 2 trợ lý.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây bàn tán với chuyện tuyển trợ lý những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Về những tranh luận tuyển trợ lý không lương, Quang Dũng trải lòng anh ban đầu không hình dung sự việc lại gây ra tranh cãi như vậy. "Thật ra tôi cũng hơi suy nghĩ và bối rối có nên đăng post này không. Vì tôi biết chắc sẽ có nhiều người nói này nói kia thêm. Mấy nay tôi cũng hơi bất ngờ câu chuyện trở nên đi xa hơn mình nghĩ, cũng không ngờ có nhiều người quan tâm đến vậy, bỗng dưng vượt qua sự quản lý của mình", Quang Dũng viết.

Đạo diễn Đất rừng phương Nam bộc bạch anh đã quen với những tranh cãi ồn ào, nhưng cảm thấy ngại khi vô tình kéo thêm phiền phức cho người khác. Nguyễn Quang Dũng nói lời xin lỗi "vì làm phiền mọi người". Dưới phần bình luận, đồng nghiệp lên tiếng động viên đạo diễn.

"Các bạn đã nộp hồ sơ mình sẽ sớm trả lời email và trong số đó sẽ hẹn gặp nhau sau lễ, để nói chuyện về lộ trình sắp tới xem có đi cùng nhau được không? Đặc biệt có những bạn đang học năm 2, năm 3 chưa tốt nghiệp thì mình nghĩ các bạn nên hoàn thành việc học ở trường trước đã. Hay khi nào vào hè rồi hãy tìm môi trường trải nghiệm nghề nghiệp", đạo diễn chia sẻ.

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có bài đăng tuyển trợ lý chuyên môn để hỗ trợ công việc như tìm kiếm và tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống nội dung cho các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo và các nhà sản xuất.

Yêu cầu đối với các ứng viên dưới 30 tuổi, theo học các chuyên ngành liên quan như phim ảnh, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật. Nhóm bạn trẻ có khả năng về AI được ưu tiên.

Trong bài đăng, đạo diễn cho biết công việc nói trên không có lương, nhưng bù lại là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn, làm việc cùng các nhà sáng tạo, nhà sản xuất và nhà đầu tư trong ngành.

Bài đăng tuyển trợ lý nhưng không có lương của đạo diễn gây ra những tranh luận trái chiều.