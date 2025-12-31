Nam ca sĩ túm tóc, vật ngã cô gái tại ga tàu

Đoạn clip Linh Siêu lao tới túm tóc, giật điện thoại và vật ngã một phụ nữ trước sự chứng kiến của đám đông gây xôn xao mạng xã hội.

Theo Dahebao, hôm 30/12, một dân mạng Trung Quốc gây xôn xao khi tung tin ca sĩ Linh Siêu của nhóm ONER hành hung fan tại ga tàu. Trong đoạn clip được tung ra, nam idol đang di chuyển thì bất ngờ quay ra tiến thẳng về phía một người phụ nữ.

Clip Linh Siêu túm tóc, giật cô gái ngã ngửa gây sốc.

Cả hai sau đó xảy ra giằng co, xô xát. Người phụ nữ kia thậm chí còn bị Linh Siêu túm tóc, giật điện thoại và quật ngã xuống đất. Chỉ tới khi quản lý tiến lại can ngăn, hai bên mới tạm thời tách ra. Khi tới hầm gửi xe, phát hiện một cô gái khác đang quay chụp mình ở khoảng cách gần, nam ca sĩ tiếp tục lao tới và giật điện thoại một cách thô bạo.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút quan tâm, được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra sốc khi một thần tượng có hành vi được cho là hung hăng trước sự chứng kiến của nhiều người. Không ít bình luận chỉ trích Linh Siêu.

Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích. Đơn vị này cho biết người phụ nữ kia là một sasaeng fan (fan cuồng, bám đuổi thần tượng tới mức cực đoan). Linh Siêu bị quấy rối, làm phiền suốt thời gian dài nên cảm thấy bức xúc và có hành động giằng co, giật điện thoại.

Vụ xô xát khiến điện thoại của người phụ nữ bị vỡ màn hình. Song, công ty khẳng định không hề có hành vi bạo lực thể xác nào diễn ra. Hai bên sau đó cũng đã thương lượng bồi thường thiệt hại chiếc điện thoại.

Ca sĩ Linh Siêu đang vấp tranh cãi. Ảnh: Sohu.

Linh Siêu tên thật là Lý Anh Siêu, sinh năm 2001. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, Trung Quốc và được chú ý sau khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer 2018, đạt hạng 15 chung cuộc.