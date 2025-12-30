Hoa hậu Hàn ly hôn chồng nhưng vẫn sống chung

Dù đã ly hôn khá lâu, mối quan hệ giữa Ham So Won và chồng cũ Jin Hua vẫn tiếp tục gây tranh cãi.

Theo Xports News, trong chương trình Dongchimi (đài MBN) phát sóng mới đây, Ham So Won đã xuất hiện với tư cách khách mời, chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn của mình. Dù “đường ai nấy đi” được khoảng 3 năm, cô và chồng cũ vẫn duy trì việc sống chung dưới một mái nhà.

Đoạn video thực tế được chia sẻ trong chương trình cho thấy cảnh Jin Hua đưa con gái Hye Jung đi chơi. Anh bày tỏ tình cảm chân thành với con: "Cách một đến hai tuần tôi lại gặp Hye Jung một lần. Tôi muốn làm tất cả những gì con bé thích".

Khi được hỏi về món muốn ăn nhất, cô bé Hye Jung đã chọn gà rán kèm nước ngọt. Jin Hua lập tức đưa con đến cửa hàng đồ ăn nhanh và chiều theo ý con gái.

Ham So Won và chồng cũ bất đồng quan điểm. Ảnh: MBN.

Chứng kiến cảnh này từ trường quay, Ham So Won lập tức phản ứng gay gắt: "Đây chính là món mà tôi cấm con bé ăn". Thậm chí, Jin Hua còn khiến cô tức giận hơn khi trả trước 50.000 won tiền ăn tại quán và nhắn nhủ con: "Lần tới hãy rủ cả bạn bè đến đây cùng ăn nhé".

Trong phần phỏng vấn riêng, Jin Hua giải thích: "Tôi muốn con gái có thể tự ăn những gì mình thích sau khi tan học mà không cần lo lắng. Tôi thường nạp trước 50.000 - 100.000 won tại quán".

Về phía mình, Ham So Won thể hiện sự ngán ngẩm: "Nếu chỉ ăn đồ tôi nấu thì con bé không thể béo lên nhanh thế được. Tôi thắc mắc tại sao dạo này con lại tăng cân như vậy. Vấn đề không chỉ là chuyện ăn uống, cách làm của anh sẽ khiến đứa trẻ mất đi ý thức về tiền bạc".

Kể từ khi công khai chuyện ly hôn nhưng vẫn sống chung, cặp đôi Ham So Won và Jin Hua liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận xứ Hàn. Nhiều người cho rằng sự thiếu thống nhất trong cách giáo dục của bố mẹ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ nhỏ.

Ham So Won sinh năm 1976, là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gia nhập showbiz Hàn Quốc vào năm 2008 và góp mặt trong các bộ phim như Nữ đặc công Ameera, Golbangi và Great Great… Tuy nhiên, danh tiếng khá mờ nhạt.

Ham So Won kết hôn với Jin Hua – thiếu gia người Trung Quốc kém cô 18 tuổi – vào năm 2018. Cặp đôi đón con gái đầu lòng ngay trong năm đó và trở thành tâm điểm chú ý khi công khai toàn bộ quá trình kết hôn, sinh con trên show thực tế Taste of Wife.

Tháng 8/2024, Ham So Won và Jin Hua tuyên bố ly hôn thông qua chương trình phát sóng trực tiếp. Cặp đôi cho biết đã ký giấy ly hôn vào tháng 12/2022 nhưng gần 2 năm sau mới công bố tin tức.