Tên cướp kiện ngược 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Kẻ cướp từng đột nhập nhà của Nana đệ đơn kiện ngược nữ diễn viên với cáo buộc âm mưu giết người. Phía công ty quản lý của Nana mới đây đã lên tiếng.

Theo Nate, hồi tháng 11, nữ diễn viên Nana từng bị tên cướp có trang bị hung khí (tạm gọi là A) đột nhập vào nhà riêng nơi cô đang sống cùng mẹ. Trong lúc giằng co, tên cướp bị dao đâm gây thương tích ở vùng cằm. Hai mẹ con Nana cũng bị thương nhẹ và được đưa vào viện để điều trị.

Trong quá trình điều tra, A đệ đơn kiện ngược Nana với cáo buộc giết người bất thành. Nghi phạm cho rằng hành động Nana khống chế mình trong lúc giằng co cấu thành “âm mưu giết người”.

Nana bị tên cướp kiện ngược. Ảnh: Elle.

Ban đầu, A đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng gần đây, nghi phạm trong quá trình xét xử lại phủ nhận, khai rằng “khi gây án không mang theo hung khí và cũng không gây thương tích”.

Tuy nhiên, phía cảnh sát xác nhận A đã dùng hung khí uy hiếp mẹ của Nana và bóp cổ bà, sau đó xảy ra ẩu đả với Nana khi cô chạy ra giải cứu mẹ. Cảnh sát khẳng định đây là “tình huống phòng vệ chính đáng” theo Điều 21, Khoản 1 Bộ luật Hình sự, vì đó là hành động bất đắc dĩ để bảo vệ tính mạng trong tình huống nguy cấp. Vì vậy, Nana sẽ không bị khởi tố.

Mới đây, phía công ty quản lý của nữ diễn viên lên tiếng, tuyên bố sẽ có động thái pháp lý mạnh mẽ. Công ty khẳng định nghệ sĩ và gia đình vẫn đang chịu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, và họ sẽ kiên quyết bảo vệ Nana đến cùng.

“Kẻ phạm tội không hề ăn năn mà còn lợi dụng việc nạn nhân là người nổi tiếng để gây ra tổn hại lần hai bằng hành vi vô nhân tính. Chúng tôi đặt quyền lợi, an toàn của nghệ sĩ lên hàng đầu, và sẽ tiến hành mọi biện pháp pháp lý dân sự và hình sự cần thiết liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục có trách nhiệm đến cùng để bảo đảm nghệ sĩ không phải chịu thêm bất kỳ tổn hại nào nữa", đơn vị này cho hay.

Nana, sinh năm 1991, từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng diễn xuất. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu hai năm liên tiếp.