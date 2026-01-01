Động thái không ngờ của David Beckham

Ngay sau bài đăng tổng kết năm 2025 không nhắc tới Brooklyn, David Beckham đã chia sẻ thêm ảnh chụp riêng với con trai cả.

Theo Page Six, bài đăng tổng kết năm 2025 của David Beckham ban đầu không nhắc tới Brooklyn. Ông điểm lại những cột mốc quan trọng ở tuổi 50, từ danh hiệu hiệp sĩ cho đến chức vô địch MLS trên cương vị đồng sở hữu. Cựu danh thủ dành nhiều lời tri ân cho vợ cùng các con và những người đồng hành, song né tránh nhắc đến con trai cả

Điều này lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Dưới phần bình luận, một tài khoản chia sẻ: “Thật buồn khi Brooklyn không xuất hiện trong loạt ảnh này. Dù thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn là con trai họ".

Bức ảnh chụp cùng Brooklyn được David Beckham chia sẻ. Ảnh: IGNV.

Sau đó không lâu, cựu danh thủ Anh đã có động thái "chữa cháy" khi bổ sung hình ảnh chụp riêng với từng thành viên gia đình, trong đó có cả Brooklyn.

“Tôi rất biết ơn vì có gia đình. Tôi thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời như vậy. Tôi yêu mọi người rất nhiều. Tôi là một người bố rất may mắn”, anh chú thích cho từng bức ảnh.

Huyền thoại bóng đá chia sẻ thêm: “Các con là cuộc sống của bố. Bố yêu các con".

Tuần trước, Cruz tiết lộ anh trai đã chủ động chặn mình và bố mẹ trên Instagram. “Hãy nói đúng sự thật. Bố mẹ tỉnh dậy và phát hiện bị chặn… Tôi cũng vậy”, con trai út nhà Beckham chia sẻ.

Tháng 10 vừa qua, một nguồn tin thân cận chia sẻ với Us Weekly rằng Brooklyn “không có hứng thú” hàn gắn quan hệ với bố mẹ và các em. Hiện tại, con trai cả của Beckham chỉ muốn tập trung sống yên bình cùng vợ là Nicola Peltz, né tránh drama.