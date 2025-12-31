Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thành Long lại thất bại?

  • Thứ tư, 31/12/2025 18:56 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Bộ phim mới chủ đề gia đình "Unexpected Family" do Thành Long đóng chính vừa ra mắt đã bị khán giả thờ ơ. Phim được cho là thất bại phòng vé tiếp theo của ngôi sao hành động.

Theo Sohu, dịp Tết Dương lịch 2026, phòng vé Trung Quốc chứng kiến cuộc cạnh tranh của nhiều phim mới. Tuy nhiên, sự phân hóa doanh thu giữa các phim rất mạnh mẽ.

Phim Nặc Sát ngay ngày đầu tiên ra mắt đã đạt doanh thu hơn 47 triệu NDT. Với mở màn khả quan, giới quan sát dự đoán tổng doanh thu phim có khả năng vượt 400 triệu NDT - con số chắc chắn sinh lời với một dự án trinh thám giật gân có kinh phí nhỏ.

Trong khi đó, Unexpected Family do Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm. Trong những ngày chiếu sớm, tác phẩm chỉ hơn 2 triệu NDT - con số thấp đáng báo động với một phim mới ra mắt. Chưa kể, tỷ lệ suất chiếu phim còn chưa tới 0,1%. Với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm nguy cơ đối diện thua lỗ và trở thành thất bại phòng vé tiếp theo của Thành Long.

Thanh Long anh 1

Phim mới của Thành Long vừa ra mắt đã hụt hơi.

Unexpected Family kể câu chuyện về ông chủ nhà Nhậm Kế Thanh (Thành Long) vì tuổi cao, trí nhớ giảm sút nên đã nhầm người thuê nhà Chung Bất Phàm (Bành Vũ Sâm) là con trai, cũng xem người thuê nhà Tô Hiểu Nguyệt (Trương Gia Ninh) và trung gian môi giới Giả Gia Gia (Phan Bân Long) là người thân.

Để làm ông vui, nhóm người vốn chỉ ở chung một mái nhà đã cùng nhau tạo nên một “gia đình tạm thời”. Trong quá trình sống chung, mỗi người đều nhận được sự chữa lành, tìm lại cảm giác ấm áp đã lâu không có.

Phản ứng của khán giả sau những suất chiếu đầu tiên cho thấy phim không có câu chuyện mới mẻ, hấp dẫn. Câu chuyện nhàm chán, thiếu cao trào dễ không phải lựa chọn của số đông mùa lễ Tết. Rũ bỏ mác ngôi sao hành động, Thành Long làm mới bản thân với một vai nặng tâm lý. Màn thể hiện của ông tạo được thiện cảm. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để kéo khán giả ra rạp.

Trước đó, tại buổi họp báo phim, Thành Long xúc động chia sẻ về mối quan hệ với con trai. Nam diễn viên thừa nhận trong quá khứ có cách dạy dỗ quá khắc nghiệt, khiến hai cha con trở nên xa cách, thậm chí cả năm không liên lạc với nhau.

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

