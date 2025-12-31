Song Luân bị dân mạng soi ra loạt bằng chứng, nghi vấn hẹn hò với một người mẫu ảnh. Cả hai từng check-in tại nhiều địa điểm trùng nhau, vào cùng khoảng thời gian.

Sáng 31/12, mạng xã hội Việt xôn xao trước thông tin Song Luân đang hẹn hò. Cụ thể, dân mạng soi ra nhiều bằng chứng được cho là hint hẹn hò của nam diễn viên với một cô gái Hà Nội có biệt danh Narl Nguyễn. Cả hai từng check-in tại nhiều địa điểm trùng nhau, vào cùng khoảng thời gian.

Theo đó, loạt ảnh chụp tại quán cà phê của Song Luân bị chỉ ra có nhiều điểm tương đồng, từ cảnh quan, nội thất cho tới đồ uống với ảnh check-in cafe của cô gái kia. Thậm chí, khăn quàng cổ của hai người cũng giống nhau. Ở một bài đăng khác, ngôi sao Nhà bà Nữ chia sẻ bức ảnh chụp màn trời đêm đầy sao kèm chú thích "Những ngày đáng nhớ nhất trong năm". Cũng trong hôm đó, tài khoản mạng xã hội của Narl Nguyễn đăng tải bức ảnh chụp màn trời đêm tương tự.

Ngoài ra, nhiều khán giả còn phát hiện tài khoản của Song Luân và Narl Nguyễn có theo dõi đối phương và tích cực tương tác, thả tim trong nhiều bài đăng. Tuy nhiên, giữa tin đồn hẹn hò, Song Luân vẫn giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Song Luân vướng tin hẹn hò nhưng chưa lên tiếng.

Bạn gái tin đồn của Song Luân là một người mẫu ảnh tự do, tham gia nhiều buổi chụp hình lookbook. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong công việc, cuộc sống.

Song Luân là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Việt, với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh được khán giả biết đến qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Hậu duệ mặt trời (bản Việt), Cây táo nở hoa, Nhà Bà Nữ… Thời gian gần đây, Song Luân gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai "say hi".

Trước đó, Song Luân từng có thời gian hẹn hò kín tiếng với Juky San. Nữ ca sĩ xác nhận thông tin này sau khi hai người chia tay. Juky San cho biết cả hai đã đường ai nấy đi và mong khán giả không tiếp tục bàn tán, tránh khơi lại chuyện cũ.